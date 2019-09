Scratch og micro:bit er et godt udgangspunkt for de små programmøer.

Send til din ven. X Artiklen: Lær dit barn at programmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lær dit barn at programmere

Sjælland - 19. september 2019 kl. 11:31 Af Joe Kniesek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele vores digitale verden er kædet sammen af programmeringskoder, og vi har brug for flere programmører til at løfte opgaverne i fremtiden. Derfor er programmeringen også blevet en del af et fælles mål i folkeskolerne og indhold for mange computerklubber.

Scratch Det børnevenlige programmeringssprog »Scratch« er udviklet hos det amerikanske universitet MIT USA. Scratch forenkler programmeringen ved hjælp af grafisk udformede kode-blokke. Scratch tilgås på adressen scratch.mit.edu og kræver oprettelse af en brugerprofil. Det er nemt og hurtig at komme i gang med Scratch, som hovedsagelig bruges til at programmere spil, styre robotter eller producere interaktive animationer.

Micro:bit Micro:bit er udviklet hos det statslige britiske tv-selskab BBC. Danmarks Radio byder på projekt ultra:bit, som tager udgangspunkt i micro:bit, og til skolestart i år har over 1300 skoler allerede meldt sig til. Micro:bit er en minicomputer, der kan programmeres til simple opgaver. Minicomputeren er udstyret med 25 LED lys, som kan programmeres til at vise tal, tekst og ikoner. Men micro:bit kan også registrere bevægelse, har indbygget kompas og micro:bits kan kommunikere via Bluetooth. Programmeringen er også baseret på samme blok-kode som Scratch. Et micro:bit startset fås til under 200 kroner.

Code.org Websitet code.org, er dedikeret til at lære at programmere. Her finder man et hav af programmeringsøvelser, inddelt i aldersgruppe fra fire år og opefter. Her kan man »lege« sig igennem programmeringsøvelser ved hjælp af figurer fra Minecraft, Disneys Frozen, Angry Birds med flere. Til dem, der gerne vil komme videre inden for programmeringen, anbefaler sn.dks digitale alkymist at kaste et blik på populære programmeringssprog som Javascript og Python, der skal skrives linje for linje. Begge sprog er dog rimelig brugervenlige og man kan hurtig få kodet sig til en succesoplevelse.