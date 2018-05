Ulrik Hesislev, formand for de praktiserende læger i Region Sjælland, efterlyser mere konkrete løsninger på lægevagtens problemer. Foto: Peter Andersen

Lægevagten skranter stadig

Sjælland - 16. maj 2018 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et halvt år siden kunne borgerne i Ringsted, Odsherred, Kalundborg, Vordingborg og Nakskov ånde lettet op, for debatten om at lukke lægevagten i de nævnte områder døde ud med et håndslag mellem Region Sjælland og de praktiserende læger.

Men reelt er intet løst, lyder det fra Ulrik Hesislev, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland og til daglig praktiserende læge i Haslev Lægecenter.

Vagtplanen for andet halvår 2018 havde 400-500 ubesatte vagter, og alle praktiserende læger i regionen er blevet tvunget til at tage mindst seks lægevagter om måneden, ligesom det koster 4000 kroner, hvis en læge bliver syg eller af anden årsag ikke kan tage sin vagt.

En del af aftalen mellem regionerne og lægerne om, at også udbudsklinikkerne (der fx drives af Falck eller Nordic Medicare i områder med ledige lægepraksisser) skal begynde at bidrage til at bemande lægevagterne, har endnu ikke haft nogen virkning.

- Det er kun de nyoprettede udbudsklikker, og dem er der seks af, der i kontrakten er forpligtet til at indgå i lægevagten fra 1. juli i år. De andre 10 er blevet spurgt, men de har takket nej. Så vi føler os slået tilbage til start, siger Ulrik Hesislev, som pointerer, at udbudsklinikkerne kun vil komme til at stå for cirka halvanden procent af lægevagterne.

- Så det er ikke løsningen, der skal meget mere til. Vi har lavet flere små-justeringer, fx er det nu lægevagten fra Roskilde, som kører til Ringsted for at holde lægevagt-konsultationen åben, på den led sparer vi en læge. Men det er stadig læger fra Sjælland, der må køre til Nakskov for at dække lægevagten, siger Ulrik Hesislev.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) har flere gange - senest i Dagens Medicin - slået fast, at alle lægevagt-konsultationer skal fortsætte for at sikre nære sundhedstilbud til borgere.

