Læge Line Wingsted fortsætter på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge og siden skal hun videre med speciallægeuddannelsen hos en praktiserende læge i Køge. Foto: Gert Ellegaard

Send til din ven. X Artiklen: Lægeuddannelse: Line og 17 andre er regionens første »egne« læger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lægeuddannelse: Line og 17 andre er regionens første »egne« læger

Sjælland - 31. januar 2020 kl. 17:04 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag en lang række nyuddannede læger deres lægeløfte ved en ceremoni på Københavns Universitet. Blandt dem er 18, som har læst deres sidste del af medicinstudiet på den nye kandidatuddannelse i Køge.

Det er første gang, at læger er uddannet på Københavns Universitets satellit-uddannelse på Sjællands Universitetshospital Køge, der er oprettet i tæt samarbejde med Region Sjælland.

25-årige Line Susan Wingsted valgte for et år siden »Region Sjælland-sporet« på den sidste del af sin kandidatuddannelse. Det var der flere årsager til.

- Vi fik stor indflydelse på undervisningen og kunne være med til at forme uddannelsen. Det, der tiltalte mig allermest, er, at vi kan fortsætte med at tage KBU'en (et års klinisk basisuddannelse, red.) i Region Sjælland. Det betyder meget, at jeg kan blive boende i min lejlighed og ikke risikerer at skulle til Fyn eller Jylland, hvor jeg slet ikke kender nogen, siger Line Wingsted.

Hun pendler fra Valby til Køge, og det bliver hun ved med, for hun fortsætter sin uddannelse på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge og siden hos en privatpraktiserende læge i Køge.

Fakta De første medicinstuderende begyndte i februar 2019 i Køge

Med tiden vil der være 150 studerende på kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland, hvor de også kommer rundt på regionens sygehuse.

Målet er i sidste ende at skaffe flere speciallæger til regionen.

Siden Aalborg Universitet fik en medicinuddannelse i 2010 har Region Nordjylland fået lettere ved at få besat lægestillingerne. Hendes endelige mål er at blive øjenlæge, og hun er interesseret i at uddanne sig som speciallæge i Region Sjælland.

- Man skal selvfølgelig ind omkring Glostrup (landsfunktion på øjenområdet, red.), men jeg vil gerne uddanne mig på øjenafdelingen i Næstved, siger hun.

Fuld pakke Hun og hendes medstuderende har snakket en del om, hvorvidt den ny kandidatuddannelse i Køge vil være med til at sikre flere speciallæger i Region Sjælland.

- Hvis man får lavet en fuld pakke, så vi både kan tage sin kandidatuddannelse, KBU, og så den et-årige introuddannelse og de fire og et halvt år på hoveduddanelsen i regionen, så tror jeg, det vil virke og få par til at flytte ud. For hvis man skal være mange år under uddannelse i København, så er det svært at flytte, hvis man har fået børn, siger Line Wingsted og tilføjer:

- Jeg har været meget glad for de »klinikker«, jeg har haft i Roskilde og Køge. Der er virkelig styr på tingene, og vi bliver taget godt imod som lægestuderende. Slagelse Sygehus har fået vendt deres tidligere dårlige ry, og de af mine medstuderende, som skal til Nykøbing glæder sig også. Folk i USA griner jo af os, det er jo ikke langt. Jeg har nogle bekendte i New York; hun kører seks timer for at passe børnebørnene og tilbage igen samme dag.

150 om nogle år Både dekan Ulla Wewer fra Københavns Universitet og sygehusdirektør Niels Würgler Hansen fra Sjællands Universitetshospital takkede de nye læger for at turde at tage springet til den nye kandidatuddannelse i Region Sjælland.

- Vi er meget glade for, at det nu er lykkedes, og det er ikke mindst de studerendes fortjeneste. Det har været en forudsætning for succes'en, at de studerende har givet værdifuld input til studiemiljøet. Vi kan allerede nu se resultatet: Mange af de unge læger vil gerne fortsætte deres videreuddannelse og karriere på sygehuse, i psykiatrien og hos praktiserende læger i Region Sjælland, udtaler Niels Würgler Hansen i en pressemeddelelse.

- Vi ser et stort potentiale i de mange karrieremuligheder, der er i regionen, og vi ser frem til at fortsætte det frugtbare samarbejde med Region Sjælland, udtaler Ulla Wewer.

I løbet af de kommende år, hvor der hvert halvår begynder et nyt hold medicinstuderende, kommer der i alt til at gå cirka 150 medicinstuderende på lægestudiet i Køge.