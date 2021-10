Anne Kathrine Skibelund lever i dag et aktivt liv, fem år efter, hun fik et nyt hjerte.

Lægerne gav Kathrine halvandet år: - Hjertet har givet mig et nyt liv

Sjælland - 08. oktober 2021 kl. 06:24 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

"Du har halvandet år tilbage at leve i. Du bør få en hjertetransplantation."

Nogenlunde sådan lød budskabet fra lægerne, da Anne Kathrine Skibelund for en håndfuld år siden var til møde på Rigshospitalet.

Den i dag 72-årige kvinde fra Roskilde, havde efter et aktivt liv som underviser og konsulent inden for biblioteks- og kultur-verdenen, pludselig fået en alvorlig blodprop i hovedkranspulsåren. Og efter nogle gode år, hvor hun efter udsagn var kommet "i god form og gænge igen", fulgte der pludselig flere blodpropper, og hun fik til sidst indopereret to pacemakere hjertet.

- Men pacemakerne virkede ikke ordenligt, og så var det, at jeg til sidst kom ind på Rigshospitalet til en screening, hvor jeg fik den her besked. Jeg vidste godt, jeg var syg. Men ikke, at det stod så slemt til, fortæller Anne Kathrine Skibelund.

Så gik det stærkt Hun troede faktisk ikke, at folk i hendes alder ville blive indstillet til et nyt hjerte. Men i oktober 2016 kom Anne Kathrine Skibelund så på venteliste til en hjertetransplantation. Og bare tre uger senere - på en kold novemberdag - fik hun et nyt opkald fra Rigshospitalet: Der var fundet en donor og et nyt hjerte til hende.

De første 11 dage efter operationen var Anne Kathrine Skibelund omtåget, kastede op og kunne generelt ikke huske ret meget. Men på 12-dagen var det som om hendes tåger lettede.

- Den 13. dag havde jeg det faktisk så godt, at jeg kunne komme hjem, og på 15. dagen stod jeg og pyntede op til jul. Jeg kunne for første gang i flere år gå op ned ad trapper uden problemer. Det var en helt fabelagtig udvikling over så kort tid. Hele livet var med ét en fantastisk wauw-følelse, husker Anne Kathrine Skibelund.

Evig taknemmelig I dag kan hjertepatienten føre et aktivt liv som mor og bedstemor. Hun er blandt andet frivillig i Hjerteforeningen og underviser medicin-studerende på Københavns Universitet i patientkontakt:

- Mit nye hjerte er en fantastisk gave, som jeg er evig taknemmelig for. Jeg havde ikke kunnet stå her i dag og tale med dig, hvis ikke jeg havde fået en transplantation. Da organdonation er anonymt er der ingenjeg kan sige tak til. Men jeg er evig taknemmelig for hjertet, der både har givet mig et nyt liv og en ekstra fødselsdag, siger Anne Kathrine Skibelund.

Donordag Antallet af organdonorer herhjemme er i løbet af de senere år steget herhjemme.

I 2010 var der 73 døende, der blev donorer. I 2020 afgav 124 mennesker, der var blevet erklæret hjernedøde, et eller flere af deres organer, efter de tidligere i livet havde givet tilsagn til om at ville være organdonorer. Det hidtil højeste antal på et år.

Men samtidig har der gennem en årrække været en konstant venteliste på omkring 400 mennesker, som har ventet på at få et organ. Det fortæller Helle Haubro Andersen, centerleder i Dansk Center for Organdonation.

- Så længe, vi har mennesker, der er på venteliste til et eller flere organer, ville det jo være godt, hvis flere registrerede deres holdning til, om de vil donere deres organer, når de dør, siger hun.

Organdonationsuge og organdonordag I denne uge er det Organdonationsuge, som kulminerer med organdonationsdagen lørdag.

I Region Sjælland har ugen blandt andet budt på foredrag og udstillinger om organdonation i de fem sygehusbyer: Roskilde, Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F.

Dertil kommer forskellige happenings, eksempelvis cykelbetræk og gule badeænder i bybilledet i henholdsvis Holbæk og Roskilde med opfordring til at tage en snak i familien om organdonation og om at tage stilling for eller imod, om man vil være organdonor.

Organdonordagen lørdag markeres i år i Region Sjælland ved, at læger og sygeplejersker fra intensiv- og akut-afdelingerne på regionens sygehuse løber en stafet med start fra Nykøbing F. Sygehus kl 0000 over sygehusene i Slagelse (kl. 09) og Holbæk (kl 13.30) til Sjællands Universitetshospital i Roskilde (kl. 16.30) med afslutning i Køge kl 1830, hvor stafetten afleveres af Koncerndirektør Jesper Gyllenborg til en borger, der har fået en levertransplantation.

cykelbetræk og gule badeænder I denne uge sætter Dansk Center for organdonation fokus på emnet i forbindelse med den internationale Organdonationsuge.

Ugen kulminerer lørdag med den årlige organdonationsdag, der markeres med en stafet mellem fem sygehuse i Region Sjælland for at sætte fokus på emnet.

Hele Haubro Andersen understreger, at organdonation er et meget personligt valg, og at hun har "kæmpe respekt for dem, der takker nej".

Men hun efterlyser, at flere danskere tager stilling og registrerer, om de er for eller imod at deres organer skal doneres.

Hver fjerde har taget stilling Kun 26 procent af danskerne over 15 år har givet deres holdning til kende. Men andelen er faktisk steget i takt med, at flere danskere har fået installeret det gule sundhedskort som app på deres mobil.

- Når folk downloader appen, så bliver de mindet om at de kan tage stilling og registrere den i donerregistret. Og det har rigtig mange gjort, fortæller hun.

- I løbet af den første måned, hvor borgere, der installerede Sundhedskortet på telefonen, blev bedt om at tage stilling, var der over 50.000 danskere, der registrerede og tilkendegav deres stilling. Det svarer til, hvad man har af ny-registreringer i donorregistret på et helt år, siger Helle Haubro Andersen.

- Det viser, at mange danskere faktisk har taget stilling til organdonation. De får bare ikke gjort noget ved det, tilføjer hun.