Sjællands Universitetshospital er begyndt at corona-teste folk, der ankommer i bil, på parkeringspladsen ved ambulancen til venstre i billedet. Her er også bagindgangen til infektionsmedicinsk afsnit, der nu er forbeholdt undersøgelse og behandling af smittede. Foto: Elmer Madsen. Foto: Elmer Madsen

Læger tester for coronasmitte på parkeringsplads

Sjælland - 11. marts 2020 kl. 06:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællands Universitetshospital Roskilde, der tester for coronavirus i Region Sjælland, tænker kreativt for at spare tid og få flere patienter undersøgt.

For trykket er steget betydeligt på infektionsmedicinsk afsnit. I skrivende stund er der fundet 34 smittede borgere, men det kommer givet til at stige.

- Vi har haft rigtigt travlt siden i søndags, hvor Tyrol (delstat i Østrig, red.) også kom med på casedefinitionen, og vi har også haft rigtigt travlt i dag, tirsdag, siger Peder Fabricius, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling.

Tester ved bilen For at lette arbejdet er lægerne begyndt at teste potentielt smittede på en parkeringsplads tæt ved døren ind til elevatoren, som i øjeblikket kun transporterer mulige coronasmittede og sundhedspersonalet fra afdelingen.

Fakta Coronavirus COVID-19 er en ny smitsom og alvorlig luftvejssygdom.

Du beskytter dig selv og andre mennesker ved at vaske hænder hyppigt, bruge håndsprit samt hoste og nyse i ærmet.

Hvis du har generelle spørgsmål, så læs mere på coronasmitte.dk eller ring til myndighedernes hotline 70200233.

Ring til læge eller lægevagt, hvis du får hoste, åndenød eller feber, og du inden for de sidste 14 dage har været i et af følgende lande: Italien, Kina, Iran, Sydkorea, Japan, Singapore, Hong Kong og Østrig. Eller hvis du har været i kontakt med en smittet.

Mød ikke op i venteværelset! - Enten tester de, mens folk sidder i bilen, eller også beder de vedkommende stige ud. Vi har etableret en afskærmning. Det betyder, at vi kan lette rengøringens opgave med at rengøre stuerne, hvor der udføres test. Vi tester stadig i afdelingen, blandt andet de patienter, som ikke selv transporterer sig hertil, forklarer Peder Fabricius.

Klokken 8, klokken 14 og klokken 20 kører en bil afsted med prøverne til Slagelse Sygehus, hvor Mikrobiologisk Afdeling står for analyserne af borgere fra Region Sjælland.

Klar til meget syge Hidtil har der ikke været indlagte smittede med Covid-19 i Roskilde. Men i løbet af tirsdagen var en enkelt patient sengeliggende på afsnittet, mens vedkommende ventede på svar fra analysen af prøven.

- Jeg ved ikke, hvad testresultatet var. Men vi kommer givet til at få indlagte i takt med, at flere og flere bliver testet positive, vil vi se flere mennesker, som er rigtigt syge, siger Peder Fabricius.

På infektionsmedicinsk sengeafsnit står 10 sengestuer klar til kommende indlagte:

- Flere af sengestuerne kan have to senge, når vi har fået bekræftet, at patienterne er smittet med covid-19.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har opfordret pensionerede læger og sygeplejersker samt lægestuderende til at melde sig til at hjælpe sundhedsvæsenet i den kommende belastning, når epidemien udvikler sig.

Foreløbig er der dog ikke mere travlt i Roskilde, end at det går.

Liste stiger og stiger - Vores helt store opmærksomhed er på testudstyret og værnemidler (kitler, handsker, masker, briller mv.), for det er blevet hamstret over hele verden, Men regionerne arbejder tæt sammen og fordeler det mellem hinanden, så der ikke er et sygehus, som mangler, mens andre har, siger Peder Fabricius.

Callcenteret i Roskilde, der blandt andet tager imod henvendelser fra praktiserende læger og kontakter mennesker i hjemmekarantæne dagligt, har meget travlt.

Ekstra sygeplejersker - Især opgaven med at kontakte dem, som Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt om at gå i hjemmekarantæne vokser eksponentielt. I morges var der over 100 på listen (mod seks for knap en uge siden, da sn.dk var på afdelingen). Vi har fundet folk fra andre dele af sygehuset til at aflaste vores infektionssygeplejersker, blandt andet hygiejnesygeplejersker og udviklingssygeplejersker, siger Peder Fabricius.