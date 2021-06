Formand for De Praktiserende Læger (PLO) i Region Sjælland Camilla Høegh-Guldberg under et tidligere pressemøde om Covid-19 beredskabet med regionsrådsformand Heino Knudsen (S). Netop samarbejdet under Covid-19 mellem læger og region har ifølge PLO-formanden banet vejen for den nye aftale. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Læger om ny lægevagt: Alle vinder med ny aftale

Sjælland - 22. juni 2021 kl. 11:14 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

- Det er vemodigt, at vi ikke længere skal have ansvaret for vagtlægeordningen i Region Sjælland. Men samtidig er der nu fundet en fornuftig overgangsordning, der er god for både Region Sjælland, de praktiserende læger og ikke mindst borgerne.

Sådan lyder det fra Camilla Høegh-Guldberg, der er formand for De Praktiserende Lægers organisation (PLO) i Region Sjælland.

Efter flere års tovtrækkerier om lægevagtens fremtid, der kulminerede med, at lægerne opsagde lægevagtaftalen i februar, er der nu indgået en aftale mellem Region Sjælland og PLO i Region Sjælland.

Aftalen betyder, at regionen overtager ansvaret for lægevagten fra lægerne fra 1. september. Frem til 1. oktober 2022 bemander de praktiserende læger lægevagten i de seks sygehusbyer, mens regionen sørger for at finde læger til at dække lægevagtkonsultationerne i Nykøbing Sj., Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nakskov.

Fra 1. oktober 2022 overtager regionen lægevagten 100 procent.

- Vi har godt kunnet bemande lægevagten i forhold til at overholde overenskomsten, hvor vi eksempelvis kører ud til patienterne eller ser dem på færre konsultationssteder. Men regionen har ønsket, at vi skulle sidde i alle 11 byer. I en situation, hvor vi har lægemangel, og hvor en meget stor andel af vores praktiserende læger er over 60 år, har det ikke været realistisk, at vi kunne honorere det. Derfor er vi endt med den her løsning, siger Camilla Høegh-Guldberg.

Lægerne er glade

Hun understreger, at lægerne er glade for aftalen.

Det understreges blandt andet af, at aftalen indebærer, at lægerne deler ud af deres erfaringer til regionen i overgangsperioden, ligesom begge parter har anmodet deres overordnede overenskomstpartnere om dispensation fra de normale regler om et 18 måneders varsel, når regionerne skal hjemtage opgaver. I stedet er der lagt op til en 13 måneders overgangsperiode.

- Under Covid-19 har vi og regionen været gode til at finde gode, pragmatiske løsninger og tænke ud af boksen. Og det samarbejde har banet vejen for, at vi har fået en aftale, der så at sige sikrer en fredelig overgang af ansvaret fra PLO til Region Sjælland, siger Camilla Høegh-Guldberg.

Avisen spørger, om lægerne er så glade for aftalen, at de ligefrem vil anbefale deres medlemmer at tilmelde sig den nye lægevagtordning.

- Vi vil i hvert fald ikke stille os i vejen for, at vores medlemmer tilmelder sig, så længe arbejdsforholdene er fornuftige, siger Camilla Høegh-Guldberg.

