Læger og tandlæger plejer Covid-patienter

Sjælland - 13. januar 2021 kl. 12:42 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Der er så få sygeplejersker, at lægerne må træde til på det nyeste Covid-afsnit i Roskilde. En helt ny stilling er født: En Pleje-læge. Kasper Melchior Vinther er tandlæge og i gang med at videreuddanne sig til kæbekirurg.

Men han har også sagt ja til at have vagter på det nye Covid-afsnit på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Så det er ham, der henter mad til hans patient. Tjekker blodtrykket, måler temperatur og lægger drop, og alle de mange andre ting, det ellers er sygeplejersker og sosu-assistenter, der udfører på et hospital.

Fakta Sjællands Universitetshospital har to Covid-afsnit, det ene står Urologisk Afdeling for, og det nyeste, der åbnede torsdag ledes af Kardiologisk Afdeling.

De fleste Covid-patienter i Region Sjælland er indlagt i Køge.

Der er også Covid-afsnit i Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.

Presset på sygehusene har medført, at regionen har bedt de 17 kommuner være klar til at modtage i alt 20 patienter, der ikke er helt færdigbehandlede.

Epilepsihospitalet Filadelfia modtager også medicinske patienter for at hjælpe regionen, og Sclerosehospitalet i Haslev er klar, hvis det bliver nødvendigt Foreløbig har han ikke stået over for opgaven med at vaske en patient, men det er Kasper Melchior Vinther såmænd også klar til.

- Hvorfor ikke, det kan jeg selvfølgelig sagtens. Jeg har endnu ikke haft så behandlingstunge patienter. Vi har udskudt de planlagte behandlinger på Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling i Køge, så vi har ekstra bemanding. Jeg blev spurgt, om jeg ville hjælpe til her som pleje-læge og gå sygeplejerskerne til hånde her på Covid-afsnittet i Roskilde. I stedet for ikke at lave noget på egen afdeling, så kunne jeg lige så godt gøre gavn her, siger Kasper Melchior Vinther og tilføjer:

- Vi har også tidligere haft vagter i podeteltet, så vi har prøvet at blive sendt lidt ud før.

Han har foreløbig fire vagter på Covid-afsnittet i Roskilde i løbet af januar og fortsætter ellers sin gerning med kæbekirurgien i Køge.

- Vi deler vagterne mellem os, vi tre tandlæger fra Køge. Vi er en kæbekirurg og to under uddannelse, der har vagter på Covid-afsnittet. Der er også læger fra Øre-Næse-Hals. Så længe det ikke går ud over min uddannelse, så har jeg det fint med det. Det er også meget godt at se tingene fra den anden side og udføre de opgaver, vi normalt beder en sygeplejerske om, siger Kasper Melchior Vinther.

Han er ikke nervøs for at passe Covid-patienter.

- Nej, her er ret godt styr på værnemidlerne, så jeg er ikke specielt nervøs. Vi er jo vant til at arbejde med patienter i isolation på et hospital. Jeg fik første vaccine i slutningen af december, og jeg går i bad her, før jeg tager hjem, så jeg ikke tager noget med hjem til min familie, siger Kasper Melchior Vinther.

