Mads Nordahl Svendsen, ledende overlæge på Onkologisk Afdeling, vil gerne tale med Jessica Besser, så kræftafdelingen kan lære af hendes oplevelser i det seneste halve år. Men kontrollen har været den rette, mener han. Foto: Jens Wollesen

Læger og patienter: Indfør screening for lungekræft

Sjælland - 18. juli 2020 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedsstyrelsen er ved at se på et oplæg om et screeningstilbud for lungekræft for rygere og tidligere rygere. Blot 14 procent mænd og 22 procent kvinder lever fem år efter, at de fik diagnosen lungekræft. Sygdommen er svær at bekæmpe, hvis knuden opdages så sent, at den ikke kan opereres væk.

Det er tilfældet for 44-årige Jessica Besser fra Holbæk. Få måneder efter endt strålebehandling har kræften spredt sig fra venstre lunge til flere dele af hendes krop.

Fakta Lungekræft rammer sjældent personer under 45 år og er mest almindelig i 70-75 års alderen.

I gennemsnit får 2350 mænd årligt diagnosen og 2308 kvinder.

Den gennemsnitlige etårs-overlevelse er 44 pct. for mænd og 53 pct. for kvinder.

Den gennemsnitlige fem-årsoverlevelse er 14 pct. for mænd og 20 pct. for kvinder.

Hvis operation er mulig, lever mindst 9 af 10 et år efter operation, 8 af 10 lever to år efter operation, og 6 af 10 er i live fem år efter operationen og kan betragtes som helbredt.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Dansk Lunge Cancer Gruppe Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Dansk Lunge Cancer Gruppe Kræftens Bekæmpelse, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Lunge Cancer Gruppe og Patientforeningen Lungekræft vil have indført et screeningsprogram, der kan opfange lungekræft på et tidligt stadie.

Screening af storrygere og eks-rygere - To nye studier, et amerikansk og et europæisk, har vist, at screening øger overlevelsen markant. Derfor har Dansk Lunge Cancer Gruppe indgivet et forslag til Sundhedsstyrelsen, siger professor i lungemedicin Ole Hilberg, der er formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab og medlem af Dansk Lunge Cancer Gruppe.

Screeningen foregår ved en lavdosis CT-scanning. Det er endnu ikke fastsat hvem, som i givet fald skal have tilbuddet.

- Målgruppen vil være rygere og tidligere rygere med et bestemt antal pakkeår (år, hvor man har røget 20 cigaretter dagligt, red.). Men det er vigtigt dels at screene mange, og dels at screene de rigtige, dem som er i højrisikogruppen. Spørgsmålet er også, om det skal være de praktiserende læger, som finder patienter, hvor screening er relevant. Man kan godt forestille sig, at netop nogle i højrisikogruppen af sociale årsager måske ikke er så tilbøjelige til at tage imod et tilbud om screening, siger OIe Hilberg.

Lungekræftramte har som nævnt den bedste overlevelseschance, hvis kræften kan opereres bort.

44-årige Jessica Besser er nu uhelbredelig syg. Hun mener, at lægerne på kræftafdelingen i Roskilde burde have sendt hende til flere scanninger, da hun fik smerter i højre side af kroppen efter at have fået behandlet kræft i venstre lunge.

- Men vi ser også en fantastisk stigning i overlevelsen ved immunterapi, som man har brugt i Danmark i de seneste par år. Men det er utroligt dyr medicin, 500.000-600.000 kroner om året pr. patient. Så screening er det, der skal til for at øge overlevelsen ved lungekræft, siger Ole Hilberg.

Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft, og læge Zaigham Saghir, formand for screeningsgruppen under Dansk Lunge Cancer Gruppe, har sammen været på Christiansborg for at skaffe lydhørhed i Folketinget.

Patientformand håber tilbud udvides - Vi har talt med flere partiers sundhedsordførere. For lungekræft bliver opdaget alt for sent, fordi symptomerne er diffuse, siger Lisbeth Søbæk Hansen, der håber, at flere end storrygerne med tiden får tilbud om screening.

- Jeg håber på, at når vi har haft et screeningsprogram i nogle år, at den bliver udvidet, så flere end højrisikogruppen indkaldes. Lungekræft rammer flest rygere, men der er jo også ikke-rygere, som får lungekræft, siger Lisbeth Søbæk Hansen, der blev aktiv i patientforeningen, fordi hendes mand var igennem et lungekræftforløb.

