Mislykket redningsplan sender patienter på hospitalsrundtur

20. marts 2018

Sjælland: Mave-tarmkirurgerne fra Nykøbing Falster er blevet flyttet til Køge. En storstilet rekrutteringsplan blev ellers sat i værk, da en ny ledende overlæge blev ansat i stillingen fra 1. februar 2017, men allerede fra 28. februar i år, er den nye overlæge fratrådt.

- Den korte version er, at det ikke lykkedes ham at rekruttere nogen kirurger, på trods af, at han havde et godt lægefagligt renome, forklarer ledende overlæge på kirurgisk afdeling i Køge, Henrik Møller.

Fordi det ikke lykkedes at rekruttere kirurger til Nykøbing Falster, har mave-tarmkirurgisk afdeling i Køge derfor overtaget de læge-faglige funktioner og de tilbageværende kirurger fra afdelingen på Nykøbing Falster Sygehus. Afdelingen på Falster dækker Lolland, Falster og det meste af Vordingborg Kommune, og patienter herfra skal i stedet til Køge eller Slagelse.

Henrik Møller understreger, at ingen eksisterende aftaler bliver ramt:

- Der er ikke noget, der bliver aflyst, men vi booker ikke nye aftaler lige nu, siger han. Med tiden vil det igen blive muligt, at blive opereret på afdelingen i Nykøbing, men at det kræver flere kiruger. Afdelingen i Køge skal nu tage sig af, at rekruttere de kirurger, som både skal arbejde i Køge og på Falster, og det går allerede fremad, fotæller han.

- De lægestillinger der er på Nykøbing Falster Sygehus' mave-tarmafdeling, er blevet fusioneret sammen med Sjællands Universitetshospitals, og jeg har overtaget det faglige ansvar for lægedelen. I fredags ansatte vi en speciallæge og en yngre læge. Hidtil har vi ikke haft problemer med at få folk hertil Køge. Jeg tror derfor også, det er lettere at rekruttere til fællesafdelingen end kun til Nykøbing Falster, forklarer han. Henrik Møller peger på, at det ikke er en total fusion, da plejestaben og de øvrige funktioner stadig er i Nykøbing. Kun lægerne og kirurgerne er blevet slået sammen, og formålet er nu, at rekruttere så situationen på mave-tarmafdelingen i Nykøbing kan blive stabil igen. Siden 2016 er de akutte patienter fra Nykøbing Falster blevet kørt til enten Slagelse og Køge.