Gunver Lillevang har blandt andet debatteret lægemangel med regionsrådsformand Heino Knudsen (S) på Folkemødet på Bornholm i 2018. Foto: Julie Grothen

Lægemangel: Flere læger skal uddannes til almen praksis

Sjælland - 24. september 2019 kl. 10:54 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næste år får 23 ekstra læger lov til at kunne uddanne sig i almen medicin øst for Storebælt og dermed sætte kurs mod at kunne blive praktiserende læge. I alt 50 ekstra uddannelsesstillinger oprettes i 2020, og det samme antal oprettes i 2021. - Det er en rigtig god nyhed, som vi er meget glade for. Det er helt afgørende at få uddannet flere praktiserende læger for at løse lægemanglen, som vi jo desværre ser i hele landet, udtaler Gunver Lillevang, praktiserende læge i Roskilde, talsperson for rekrutteringsudvalget i Praktiserende Lægers Organisation og bestyrelsesmedlem i PLO.

Hovedstaden og Sjælland deler De 50 ekstra uddannelsespladser fordeles med 23 til deling mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden, 11 pladser til Region Syddanmark og 16 til Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Det betyder, at der fremover er 350 hoveduddannelsesforløb i almen medicin.

Gunver Lillevang er praktiserende læge i Roskilde og talsperson for PLO's rekruttiseringsudvalg. Privatfoto



50.000 mennesker har allerede i dag ikke længere har deres egen familielæge, men er henvist til en udbudsklinik eller muligvis en af de kommende regionsklinikker, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) netop har givet dispensation til.

PLO foreslår særlig løsning for Region Sjælland En særlig Sjælland-løsning kan ifølge PLO’s formand Christian Freitag for eksempel indeholde:

Yngre læger får fortrinsret til at vælge sygehusafdelinger

Ret til særlige almen medicinske kurser, der ellers er forbeholdt speciallæger

Transportgodtgørelse

Deltage i lægekongresser under uddannelsen

Fleksible arbejdstider og overnatningsmulighed i lokalområdet

Kilde: Ugeskrift for læger Kilde: Ugeskrift for læger Brug for særlig løsning På landsplan blev 81 procent af hoveduddannelsesforløbene i almen medicin besat i 2018, og ifølge Ugeskrift for Læger ser det ud til at blive over 80 procent igen i år i de fire øvrige regioner. Men i Region Sjælland forventes 36 ud af 54 opslåede hoveduddannelser at blive besat i år. Altså blot 66,7 procent. Indtil 2017 lå besættelsensprocenten også på cirka 80 i Region Sjælland.

Flere yngre læger er begyndt at vise interesse for at læse videre i almen medicin.

Men det halter stadig i Region Sjælland, og det er alvorligt, fordi regionen også har mange læger, der har lukket for at få flere patienter. Samtidig er mange praktiserende læger på vej på pension.

Praktiserende Lægers Organisation har derfor appelleret til sundhedsministeren om at gå i gang med at se på en særlig løsning for Region Sjælland sammen med regionen.

- Det kunne fx handle om at tilbyde særligt favorable vilkår til de uddannelseslæger, der vælger uddannelsesstillinger i yderområderne, som traditionelt har været svære at få besatte, udtaler Gunver Lillevang.

De 100 ekstra hoveduddannelsesstillinger er en del af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, som løfter regionernes økonomi med 1,5 milliarder kroner.

- Vi ved, at de unge læger gerne vil være praktiserende læger. Især omkring de større byer er der rift om hoveduddannelsesstillingerne i dag. Derfor bliver det nu også meget vigtigt at få placeret de nye uddannelsesforløb i pendlerafstand fra de større byer, så vi er sikre på, at de også bliver besat, udtaler Gunver Lillevang.

