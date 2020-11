Lægehelikopter fik en brat landing

- I fredags havde helikopteren et hårdt landingsforløb ved indflyvning til basen i Ringsted, og så går der en række sikkerhedsprocedurer i gang. Først blev den fløjet til Slagelse, hvor den er sikkerhedslandet, og derefter har der været teknikere fra Norsk Luftambulanse, som har gennemgået helikopteren, som kan se, at landingsstellet har taget skade, forklarer Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland.

Han oplyser, at det er første gang, at lægehelikopteren har haft en »hård landing«:

- Og vi har altså haft over 25.000 missioner. Der kan være tre årsager til, at man kommer til at lande for hårdt: dårlig sigtbarhed, en kastevind eller en pilotfejl, det skal undersøges nærmere.