Læge vil finde flere små kræftknuder i mandlerne

Novo Nordisk Fonden har bevilget otte millioner kroner til et forskningsprojekt, der undersøger brug af ultralyd til at afsløre kræft i mandlerne. Det bruger man ellers MR-scanning til, men tumoren kan være så lille, at patienterne alligevel må få fjernet mandlerne og eventuelt også tungeroden for at stille diagnosen og starte behandling.