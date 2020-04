Turana Baylarova havde et dugfrisk lægestudie med i bagagen, da hun var midt i tyverne og rejste til Danmark for at blive gift med en dansk statsborger. I øjeblikket er lungemedicineren specialeansvarlig læge på det særlige covid-afsnit i Slagelse. Foto: Jakob Gandløse Jensen, Region Sjælland.

Send til din ven. X Artiklen: Læge på Covid-afsnit: Datter ønskede sig et knus i fødselsdagsgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læge på Covid-afsnit: Datter ønskede sig et knus i fødselsdagsgave

Sjælland - 25. april 2020 kl. 07:45 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de første uger holdt specialeansvarlig læge Turana Baylarova afstand til sine børn, når hun kom hjem fra jobbet med Covid-19-patienter i Slagelse.

Hendes datter fylder fem år i slutningen af maj, og hendes store ønske var et knus af mor. Men så længe kom den lille pige slet ikke til at vente. For efter de første uger på Covid-19-afdelingen droppede den specialeansvarlige læge at holde afstand til sine to børn.

- I begyndelsen må jeg indrømme, at jeg var bange for selv at blive smittet med Covid-19, så jeg holdt afstand til min søn på 10 og min datter på fire. Selv min datter kunne godt forstå det, var det hårdt. Men da jeg kunne konstatere, at vi ingen smittede fik blandt personalet, så holdt jeg op med at passe så meget på at komme tæt på børnene. Afdelingen får kun bekræftede Covid-19-patienter, så vi har hele tiden værnemidler på. Der er ikke meget større risiko end at færdes ude i samfundet, siger Turana Baylarova.

Hun er 36 år og specialeansvarlig læge på det særlige afsnit for Covid-19-patienter på Slagelse Sygehus. I dagligdagen arbejder hun ellers på lungemedicinsk afsnit på Næstved Sygehus, men hun sprang til med dags varsel, da afdelingen skulle åbne i Slagelse.

- I starten var det lidt kaotisk, alt var nyt, og vi skulle vænne os til nye arbejdsgange. Ingen af os havde jo stået med en coronapatient før, og derfor kontaktede jeg Covid-afdelingen i Roskilde, så vi kunne lære af deres erfaringer. Patienternes tilstand minder en del om lungepatienter, men vi har endnu ingen kur, vi kan kun udføre understøttende behandling.

Slagelse Kommune har et af landets højeste andel smittede med Coronavirussen Covid-19, og der er også en del smittede i de øvrige kommuner, som er tilknyttet akutsygehuset.

Men Covid-afdelingen har god bemanding og tid til de indlagte patienter, understreger den specialeansvarlige læge. Antallet af indlagte har ikke oversteget kapaciteten.

- Derfor kan vi virkelig have patienten i centrum, de kan godt være bange, når de bliver indlagt, men vi gør alt, hvad vi kan for at signalere ro og tryghed. Vi har et rigtigt godt samarbejde mellem faggrupperne, og det er også med til, at vi udskriver mange patienter igen, siger Turana Baylarova, der blandt andet fremhæver lunge-fysioterapeuternes arbejde:

- De kan virkelig gøre en forskel med at træne med patienterne, og det er medvirkende til, at patienten retter sig.

Mange erfaringer Hun var netop blevet færdig med lægestudiet, da hun rejste fra sit hjemland Aserbadsjan for at blive gift i Danmark. Her har hun videreuddannet sig inden for lungemedicin, efter at hun fik dansk autorisation.

- Det er lidt mere besværligt, når man kommer fra et land uden for EU, så det tog omkring tre år. Men siden har jeg været på stort set alle lungemedicinske afdelinger på Sjælland; Hvidovre, Gentofte, Bispebjerg, Holbæk, før jeg kom til Næstved, fortæller Turana Baylarova.

Siden afdelingen i Slagelse åbnede, har hun arbejdet virkelig meget:

- Min mand er selvstændig, så i øjeblikket er det ham, der mest tager sig af børnene.