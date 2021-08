Se billedserie Brandskum med det giftigte fluorstof PFOS sivede i årevis ned på denne eng, hvor Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening havde en flok køer gående. Nu har 118 ud af 187 borgere, der har spist kødet, fået konstateret PFOS-færdier over normalen. Enkelte 20 har 20 gange så meget PFOS i blodet, som normalværdien. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Læge om medicinsk forsøg til PFOS-ofre: - Vi tror, det her faktisk kan hjælpe de stakkels mennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Læge om medicinsk forsøg til PFOS-ofre: - Vi tror, det her faktisk kan hjælpe de stakkels mennesker

Sjælland - 14. august 2021 kl. 06:26 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Fundet af rekordstore mængder af det giftige fluorstof PFOS i blodet hos nogle af de 187 borgere, der i årevis har spist PFOS-forgiftet kalvekød, har på en gang besvaret spørgsmålet om, om hvorvidt de har været forgiftet eller ej. Men samtidig rejser det et nyt spørgsmål: Hvordan kan man behandle og hjælpe dem medicinsk?

Det nedslående svar fra læger og eksperter er, at der reelt ikke er nogen medicinsk behandling, der kan hjælpe til med at afgifte dem. Men måske er der håb forude.

I juli måned kunne avisen fortælle, at lægerne på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, der har undersøgt borgerne, muligvis havde fundet et lægemiddel, der kunne hjælpe og som man gerne ville afprøve på de PFOS-ramte borgere. Og nu er man nået så langt, at Ann Lyngberg, ledende overlæge på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, netop har sendt en ansøgning til Videnskabsetisk Komite i Region Sjælland og Lægemiddelstyrelsen om at få lov til at starte et egentligt medicinsk forsøg og forskningsprojekt.

- Vi har fundet fire forsøg, der alle indikerer, at der et kolesterolsænkende lægemiddel, der kan sænke mængden af PFOS i kroppen. Vi ved det ikke. Men det er det, vi gerne vil undersøge for at hjælpe de her mennesker, siger Ann Lyngberg til SN.dk

Fire undersøgelser indikere PFOS-effekt Ann Lyngberg og hendes kolleger er ikke eksperter i PFOS.

De har derfor måttet tale med eksperter og gransket videnskabelige artikler og rapporter for at se, om der ikke var et eller andet, der kunne sættes ind mod PFOS:

- Så finder vi fire undersøgelser, der indikerer, at det kan det. Og så tænkte vi: »Tænk, hvis det her stof virkelig kan hjælpe. Det er vi simpelthen nødt til at få undersøgt nærmere«. Når man har stået i så lang tid og bare gerne vil - men ikke kan - hjælpe de her mennesker, så får man et håb, når man finder frem til de her ting. Vi tror, den medicin faktisk kan hjælpe de stakkels mennesker, siger Ann Lyngberg.

Rotteforsøg og små studier De fire undersøgelser, Ann Lyngberg og hendes kolleger har fundet, består af et rotteforsøg samt tre små studier med mennesker, der egentlig fokuserede på noget andet.

Forsøgene indikerer dog alle, at det kolesterolsænkende medicin, Cholestagel eller Colestyremin, kan sætte fart på kroppens udskilning af PFOS. Halveringstiden for det sundhedsskadelige fluorstof er normalt op til fem år.

Undersøgelserne viser, at 118 af de 187 borgere fra Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening har PFOS-værdier over normalværdien på 21.2 nanogram PFOS pr. milliliter blod.

Enkelte af borgerne fra Korsør har over 500 nanogram PFOS pr. milliliter blod. Gennemsnittet for alle de 187 borgere er på 43 nanogram PFOS pr. milliliter blod.

Med andre ord kan en naturlig udskilning af PFOS til et normalt niveau tage mange år.

Ingen sikker viden Lægemidlerne Colestyramin og Cholestagel har firkantet sagt den egenskab, at de binder sig til galdesyrer, der indeholder meget kolesterol, og trækker det med ud af kroppen, når vi går på toilettet. Men de kan tilsyneladende også binde sig til PFOS og trække det med ud af kroppen.

- Så vi har gode forhåbninger om, at det her middel virker. Vi har gode indicier, men ingen sikker viden, der viser, at det faktisk også er rigtigt. Og med medikamenter er det altid sådan, at der er fordele og ulemper. Det er derfor, der er tale om et forskningsforsøg, ikke en behandling, siger Ann Lyngberg.

Netop fordi, der er tale om et forsøg, er planen at 60 - og ikke alle - de PFOS-berørte borgere skal deltage i projektet på frivillig basis.

I forsøget skal de 60 deltagere deles ind i to grupper efter lodtrækning.

Den ene gruppe får medicinen i efteråret, mens den anden vil få medicinen i foråret 2022. Der vil blive taget blodprøver undervejs og efter behandlingen i foråret næste år for at se, om medicinen faktisk er med til at sænke PFOS-mængderne i deltagernes blod.

Forsøg kan hjælpe andre Går forsøget som Ann Lyngberg og kollegerne håber, kan behandlingen ikke bare hjælpe de 187 borgere i Korsør.

Det åbner op for, at andre med for højt PFOS-indhold i blodet kan blive hjulpet af samme behandling. Eksempelvis brandmænd eller 165 borgere fra den svenske by, Kallinge, der for nylig vandt en retssag efter i årevis at have drukket vand, der ligesom i sagen fra Korsør var forurenet med PFOS fra brandskum.

- Hvis forsøget viser det, vi håber og tror på, vil det næste logiske skridt være, at nogle ude i den vide verden gentager forsøget med en større gruppe. Det er sådan man gør inden for forskningen. Men konstaterer vi, at det her virker, så vil vi eksempelvis kunne tilbyde behandling til andre med for meget PFOS-indhold i blodet, siger Ann Lyngberg.

Hvornår de sjællandske læger får svar på ansøgningen er uklart.

Begge ansøgninger ligger lige nu til behandling hos Videnskabsetisk Komité i Region Sjælland og i Lægemiddelstyrelsen.