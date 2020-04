App'en "Min læge" får en video-funktion, så praktiserende læge og patient kan se hinanden uden at ses i konsultationen.

Læge og patient ses på app

Mange af os kender »Min Læge«, en app til smartphone og tablet, hvor man kan maile med sin praktiserende læge, se aftaler, prøvesvar og blandt andet få overblik over ens medicin. Nu kan man også få en video-samtale med lægen.

Videokonsultation er et godt alternativ til fysisk konsultation under coronaepidemien.

- Takket være en meget stor og hurtig indsats er det lykkedes os at få denne løsning klar, så vi kan tilbyde mange af vores patienter en nem og sikker adgang via appen »Min Læge«, siger Christian Freitag, formand for De Praktiserende Lægers Organisation, PLO.