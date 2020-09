I år bør alle overveje at få influenzavaccinationen. for det vil hjælpe sundhedssektoren under coronapandemien, hvis der er få influenzatilfælde.

Læge: I år bør alle få influenza-vaccine

En ting er, at muligheden for at få et alvorligt forløb med Covid-19 øges, hvis man også har influenza. Et studie foretaget af sundhedsmyndighederne i Storbritannien, Public Health England, af 19.256 personers sygdomsforløb viser, at personer med både Covid-19 og influenza havde 2,27 gange større risiko for at dø.