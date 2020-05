Se billedserie Det særlige istidslandskab i Odsherred med højderyggen, der strækker sig fra Dragsholm Slot til Lumsås, har været med til at få gjort området til UNESCO-anerkendt geopark. Det og meget andet spændende står på sommerhøjskolens program. Foto: Mie Neel

LOF laver virtuel sommerhøjskole

Selv om Danmark er ved at åbne mere op, er der stadig mange, som har gode grunde til at holde afstand for at undgå smitte med Covid-19.

Men hvis du savner fællesskab, kan du tage på virtuel sommerhøjskole to dage om ugen i tre uger.

Ideen er opstået hos LOF, Liberalt Oplysningsforbund, hvor lederne af de lokale dag- og aftenskoler har holdt videomøder under coronakrisen.

- Vi er seks afdelinger af LOF, som er gået videre med ideen sammen. Vi eksisterer for at bringe mennesker sammen, og det her er også en måde at udvikle og sikre fællesskab, siger Karina Vincentz, der er skoleleder for LOF Nordvestsjælland, der dækker Kalundborg og Odsherred Kommuner.

De øvrige arrangører af den virtuelle sommerhøjskole er LOF Øresund, der dækker Helsingør-området, LOF Køge, LOF Fyn, LOF Midtjylland og LOF Nordjylland.

Sommerhøjskolen skal »Danmark rundt« og kommer til at foregå i ugerne 30, 31 og 32.

- Vi vil prøve på at få det til at ligne en rigtig højskole mest muligt, for eksempel skal vi have musikalske indslag. Hver afdeling bidrager blandt andet med en film om lokalområdet og forskellige foredragsholdere, og deltagerne skal kunne interagere med hinanden og foredragsholderen. I LOF Nordvestsjælland har vi allieret os med Geopark Odsherred (landområde med en særlig geologi, Geopark Odsherred er med i et europæisk og et verdensomspændende netværk under UNESCOs beskyttelse, red.) til at hjælpe os med det, fortæller Karina Vincentz.

Sommerhøjskolen vil bruge computerprogrammet Zoom, så alle kan se hinanden på video. De seks LOF-afdelinger regner med at sætte et deltagerantal på maksimalt 100 opkoblinger.

- Men der kan jo godt sidde flere sammen, for eksempel et ægtepar. En del mennesker, der har arbejdet hjemme under coronakrisen har brugt Zoom og kender programmet. Men vi vil inden højskolen begynder, lave et lille virtuelt kursus, så alle kan komme godt i gang, siger Karina Vincentz.

Programmet ventes klart om et par uger.