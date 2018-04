LO-tillidsfolk om OK18: Musketér-ed ikke brudt

- Vi var enige om at stå sammen om, at der skulle optages seriøse forhandlinger om lærernes arbejdstid på det kommunale område og de statsansattes spisepause. Det er jo rent faktisk sket, siger Bo Viktor Jensen, formand for FOA Roskilde.

- Det, nogen kalder en musketér-ed har bestået i, at vi alle sammen aftalte at ville afvente, at blandt andre lærerne kom i gang med realitetsforhandlinger om deres arbejdstid. Da vi efter et par ugers venten fik grønt lys fra lærerne på, at man var kommet i gang, havde vi opfyldt vores del af aftalen. Hvis man skal tale om en løsning for alle må det da være lønnen, vi taler om. For lønnen er fælles for alle, siger han.