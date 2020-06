LAG-penge skal hurtigere ud og arbejde

Sjælland: Penge til lokale projekter gennem Lokale Aktions Grupper (LAG) skal hurtigere ud og arbejde. Sådan lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), der har nedsat en midlertidig gruppe af sagsbehandlere, der skal nedbringe puklen af udbetalingssager til LAG-projekter fra 103 arbejdsdage i snit til maksimalt 60 arbejdsdage. Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. - Det er ikke holdbart, at foreninger, frivillige ildsjæle og for eksempel iværksættere skal vente næsten et år på, at deres sag bliver behandlet, så de kan få deres LAG-midler udbetalt, lyder det fra Simon Kollerup i pressemeddelelsen, hvor også Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, roser oprettelsen af en såkaldt task force til at nedbringe sagsbehandlingstiden.