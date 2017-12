Egon Bo (tv.) fik grønt lys fra partiets top, da han på valgnatten tilsluttede sig en aftale, der gør Heino Knudsen (S9 til gruppeformand. Men det er afgørende, at LA ikke er tungen på vægtskålen. Foto: Tomas Revsbech

LA holder sig stadig til S-formanden

Sjælland - 02. december 2017 kl. 16:50 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Dansk Folkeparti havde snakket færdig og blevet enige om at fortsætte med at bakke op om Heino Knudsen (S) som formand for Region Sjælland, blev konstitueringspartnerne fra S, LA og SF inviteret ind for at konfirmere den rød-blå aftale.

- Vi var på besøg hos Gitte Simoni (regionsrådsmedlem for DF), hvor de havde holdt gruppemøde, fortæller Egon Bo (LA).

Han er glad for, at usikkerheden er overstået.

- Nu kan vi lægge det bag os og komme videre. Vi er meget høfligt blevet inviteret ind i en konstituering (på valgnatten, red.) og vi har fået den indflydelse, vi søger, siger Egon Bo.

Han er ene om at repræsentere Liberal Alliance i regionsrådet og har sikret sig formandsposten for et afbureaukratiseringsudvalg i aftalen med S, DF og SF.

Det kræver 21 medlemmer at skaffe et flertal i regionsrådet og med Enhedslistens exit fra konstitueringsfællesskabet, er det afgørende for Liberal Alliance, at SF (3 mandater) fortsat bakker op om den socialdemokratiske regionsrådsformand. Ellers har S og DF kun 20 mandater.

- Vi vil ikke være den udløsende faktor for en S-regionsrådsformand. Men jeg føler mig fuldstændigt tryg ved aftalen, siger Egon Bo.'

