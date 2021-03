Absalons rektor Camilla Wang glæder sig over, at sygeplejerskeuddannelserne i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. har fået 10 procent fler ansøgninger end sidste år. Også bioanalytikeruddannelsen i Næstved og Kalundborg har oplevet vækst. Foto: Thomas Olsen.

Kvote 2: Rekordstore ansøgningsbunker hos Absalon og Zealand

Sjælland - 15. marts 2021 kl. 18:14 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det seneste år med corona har tilsyneladende inspireret mange sjællandske unges fremtidsdrømme. Rekordmange har valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2 i år. Og det gælder også på den sjællandske professionshøjskole Absalon, hvor bunken med kvote 2-ansøgninger i år rummer 7300 ansøgninger - eller 10 procent flere end sidste år. Heraf over 2100 er førsteprioritetsansøgninger.

- Jeg er glædeligt overrasket, for det har været lidt spændende at se, hvordan det gik med ansøgertallet efter det atypiske corona-år. Det kunne godt være, at en del havde ventet med at søge ind til der er kommet styr på, om man kan undervises med fysisk tilstedeværelse. Så en fremgang på 10 procent er superpositivt, siger Camilla Wang, rektor på Absalon.

Den store søgning er især kommet sygeplejerske-uddannelserne i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. til gode.

Det har tilsyneladende ikke afskrækket de kommende studerende at se sygeplejersker fortælle i medierne om et hårdt job. 9 procent flere end sidste år har sågar valgt uddannelsen som deres førsteprioritet. Bioanalytikerne, der er kommet i fokus for deres vigtige indsats, fordi det er dem, der sikrer analyse af Covid-prøver, har en fremgang på 6 procent.

Også en ny uddannelse til sundhedskoordinator, der er en slags opgradering af den hidtidige lægesekretæruddannelse, er kommet godt fra land.

Her er der kommet 99 ansøgninger - heraf 66 som førsteprioritet.

- Det er dejligt at se, for det er altid lidt spændende, når man opstarter en ny uddannelse, og vi har jo ikke kunnet komme ud på skolerne og har kun holdt virtuelt åbent hus på Absalon, siger Camilla Wang.

Også hos Erhvervsakademi Zealand kan man mærke, at rekordmange unge har søgt ind på en videregående uddannelse via Kvote 2-systemet i år.

Her er der landet cirka 2800 ansøgninger mod 2200 sidste år. En vækst på omkring 25 procent.

Her har laborant-uddannelsen, der er beslægtet med uddannelsen til bioanalytiker også oplevet fremgang. Med 175 ansøgninger har man fået 50 procent flere ansøgninger end sidste år.

Også uddannelserne til markedsføringsøkonom, multimediedesigner, handels- og finansøkonom samt bygningskonstruktør-uddannelsen har fået langt flere ansøgere end sidste år.

- Det er dejligt, at de unge i så stor grad vælger at søge ind på en af vores praksisnære og erhvervslivsrettede uddannelser, siger Zealands rektor, Ulla Skaarup.