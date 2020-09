Samlingen af brystkræftområdet i Roskilde betyder, at vicedirektør Jesper Gyllenborg og Karina Vium, ledende overlæge for Radiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital har overtaget ansvaret, så bryst-radiologerne kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Men i år daler overholdelsen af kræftpakkerne. Foto: Jens Wollesen

Kvinder får forsinkede brystkræftundersøgelser

Sjælland - 23. september 2020 kl. 13:36 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver måned bliver over 200 kvinder med mulig brystkræft forsinket i undersøgelsesforløbet i Region Sjælland.

I februar overtog Sjællands Universitetshospital ledelsen af hele brystkræftområdet, og radiologisk afdeling flyttede fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital Roskilde. 1. september fulgte brystkirurgisk afdeling trop og rykkede fra Ringsted til Roskilde.

Det er en del af genopretningsplanen efter kræftskandalen i Ringsted, hvor en lang række kvinder i årene 2013-2017 ikke er blevet visiteret til de rigtige undersøgelser.

Men nu er der opstået et andet problem: Overholdelsen af tidskravet i kræftpakkerne for brystkræft er dalet betragteligt. Det kan i yderste konsekvens få betydning for behandlingsforløb og overlevelseschancer.

Fakta Overholdelsen af kræftpakkerne for brystkræft i Region Sjælland var 79 procent i 1. og 2. kvartal 2019, 71 procent i 3. kvartal og 53 procent i 4. kvartal.

I 2020 er det 56 procent i 1. kvartal og 44 procent i 2. kvartal.

Danske Regioners målsætning er 90 procent overholdelse af tidsgrænserne for undersøgelse og behandling i kræftpakkerne. I første kvartal i år fik 56 procent af de kvinder, der blev henvist af egen læge til undersøgelse for mulig brystkræft, undersøgelserne til tiden. I andet kvartal er det dalet til blot 44 procent, og tredje kvartal bliver formentlig ikke bedre.

- Det er sådan, det er. Det må vi være åbne om. Vi har en forventning om, at det retter sig i 4. kvartal, og man skal huske, at tal ikke er det eneste udtryk for kvalitet. Men selvfølgelig er det utilfredsstillende, og vi arbejder hårdt på at rette op, siger Jesper Gyllenborg, vicedirektør for Sjællands Universitetshospital.

Hver måned får omkring 400 kvinder fra Region Sjælland undersøgt, om de har brystkræft. Med andre ord har cirka 224 kvinder fået et forsinket forløb.

- Forsinkelsen er typisk kun på få dage, og det sker i mammaradiologien, hvor vi fortsat har for få speciallæger, siger Jesper Gyllenborg.

Han peger på flere mulige årsager til de sene kræftpakke-forløb: Antallet af kvinder, der henvises fra egen læge til brystkræft-tjek, er steget med cirka 100 om måneden i år, og regionen har i kølvandet på kræftskandalen indført fuld undersøgelse - mammografi, ultralyd og en læge, der gennemføler bryster - for alle kvinder med mindste mistanke om kræft.

- Det gør vi fortsat, men det vil gradvist blive faset ud, så vi går tilbage til at følge retningslinjerne for kræftpakkeforløb. Jeg har en forventning om, at det bliver nemmere at rekruttere mammaradiologer (røntgenlæger med speciale i at undersøge for brystkræft, red.). Vi er i gang med et kvalitetsløft og et 360 graders eftersyn, siger Jesper Gyllenborg.

Afdelingen får aflastning af privathospitalet Aleris Hamlet, som undersøger 40 kvinder hver måned, hvor der ikke er mistanke om kræft. Det stiger til 50 i udgangen af september.

Politikere holder ekstra øje Politikerne i regionens forretningsudvalg har bedt om at få forelagt en prognose for, hvordan brystkræft-området kan få forbedret overholdelsen af kræftpakke-forløbene væsentligt.

- Det er bestemt ikke tilfredsstillende, at vi kun har 44 procent overholdelse af kræftpakkerne, og det kan vi ikke leve med. Men vi er i gang med flere initiativer for at sikre en robust afdeling og har god dialog med Sundhedsstyrelsen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og tilføjer:

- Vi skal følge området tæt og se på, om der eventuelt er brug for, at vi foretager os nogle handlinger fra politisk side, siger regionsrådsformanden.

Venstres Jacob Jensen er opbragt over, at brystkræftområdet bevæger sig længere og længere væk fra Danske Regioners mål om, at 90 procent af alle kræftpatienter skal behandles i tide.

- Vi skal op på et helt, helt andet niveau. Kræftområdet blev jo netop friholdt for corona-indsatsen, og der blev ikke udskudt behandlinger. Vi mener, at der i højere grad må bruges privatpraktiserende speciallæger, som Region Hovedstaden har gode erfaringer med. Det er ikke acceptabelt, at kvinder i regionen får for sen behandling, siger Jacob Jensen.

Kræftens Bekæmpelse vil have møde Specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse Kim Høegh Karlsen vil tage fat på ledelsen af både radiologisk, brystkirurgisk og sygehusledelsen.

- Det er et meget markant fald, og flytningen fra Ringsted til Roskilde kan ikke forklare det alene. Vi har en klar forventning om, at kræftpakkerne bliver overholdt, og at der bliver ryddet op efter kræftskandalen, siger han.

