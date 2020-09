Se billedserie Annette Christiansen, 50 år, Ringsted Foto: Tomas Revsbech

Kvinder betaler mere i rente: »Dybt unfair« og »underligt«

05. september 2020

Kvinder betaler mere end mænd i rente,når de låner penge i banken. Det viser nye tal fra Mybanker. Forskellen gælder, uanset om det er lån tilbolig, bil og forbrug. Selv om forskellene "kun" ligger på 0,2-0,3 procentpoint i snit, så er det noget, der løber op over årene. Ifølge Mybankers beregning betyder forskellene, at en kvinde betaler 12.000 kroner mere end en mand for samme andelsboliglån på én million kroner over 10 år. Sn.dk har været på gaden i Ringsted og spørge tre kvinder til Mybankers undersøgelse. .

- Jeg synes, det lyder dybt unfair. Jeg har et lille forbrugslån, som jeg snart er færdig med at betale af på, så det er da tankevækkende. - Jeg tror, at det skyldes, at man er tilbøjelige til at acceptere det tilbud, man får. Jeg har da i hvert fald tænkt, at »det er sådan, det er«, når banken har fremsat et tilbud.

- Jeg plejer selv at undersøge tingene grundigt, inden jeg skal hen i banken og snakke med dem om eksempelvis boliglån. Vi har to piger, og dem har min mand og jeg lært, at de ikke skal lade spise af med det første, de tilbydes. - Jeg tror, at vi kvinder er lidt naive og tror på det bedste i folk. Jeg skal da også være ærlig at sige, at når jeg skal have ordnet bil, så overlader jeg det til min mand og tror på, hvad mekanikeren siger. Da jeg en gang oplevede, at de ting, de sagde, ikke holdt vand, blev jeg simpelthen så gal.

- Det var jeg ikke klar over. Det lyder virkelig underligt og kommer bag på mig. - Jeg har for nylig optaget min første lån, et billån. Og der sammenlignede jeg de vilkår, jeg fik, med dem, min mor har haft på sine lån, og de var nogenlunde ens. Og så tænker man da, at tingene er i orden.