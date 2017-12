Holbæk Art er et af de kunstprojekter, som tidligere har fået støtte fra Statens Kunstfond. Fremover vil kunstere uden for hovedstadsområdet kunne søge sin egen pulje. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kunst uden for København får million-indsprøjtning

Sjælland - 12. december 2017 kl. 11:57 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunst uden for hovedstaden får øremærket årlig millionbevilling med den nye finanslov.

- Statens Kunstfond skal selvfølgelig blive ved med at støtte i hele landet. Men der er en viden og nærhed lokalt, som gør, at vi tror, at selvom det er relativt få midler, så håber vi at få noget til vokse, siger kulturminister Mette Bock (LA) til sn.dk.

Der afsættes 4,8 millioner kroner årligt til opstart af de to kunstfonde: En for Jylland og en for resten af landet uden for København. Og på Guldagergaard - Internationalt center for keramik i Skælskør ser direktør Mette Blum Marcher frem til de nye kunstfonde.

- Det er altid positivt, at der bliver bevilget midler til professionel kunst og kultur, især uden for hovedstaden. Det er med til at styrke bosætning, siger Mette Blum Marcher, der peger på en by som Fredericia som et foregangseksempel på kulturområdet.

På Holbæk Kunsthøjskole er forstander Michael Nielen mere skeptisk. Blandt andet fordi midlerne bliver taget fra Statens Kunstfond.

- Selvfølgelig skal man passe på, at alt ikke sker i hovedstadsregionen, men det har jeg heller ikke indtryk af, at det gør. Det er en kunstig tanke, at det er hovedstaden mod resten af landets kulturliv, siger Michael Nielen.

Daglig leder af Kunsthal 44Møen Christina Louise Jørgensen håber, at den nye fond kan betyde øget kommunal støtte, fordi det bliver en forudsætning, at projekterne er lokal medfinansieret.

- Vi glæder os til at se det konkrete oplæg, og håber at ministeren har blik for - at det er driftsmidler der har trange kår fx for Kunsthal 44Møen. Det er lettere at få støtte til projekter , end det daglige brød, lyder det fra daglig leder af Kunsthal 44Møen Christina Louise Jørgensen.

