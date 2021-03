Kunst på landkortet

Kunstnere har gennem århundreder skildret det danske landskab. Nu placerer SMK (Statens Museum for Kunst) kunstværker fra museets store samling på et digitalt danmarkskort og inviterer alle til at opleve de danske byer, kyster og skove set med kunsternes øjne.

Metoden gør det dog ikke muligt at finde frem til de helt nøjagtige placeringer, og derfor beder museet nu lokalkendte om hjælp. Kender man til det specifikke gadehjørne eller det nøjagtige skovbryn, hvor et motiv stammer fra, kan man med et par enkelte klik sende placeringen til SMK via Kunstens Danmarkskort. Museet gennemgår alle placeringsforslag og opdaterer kortet løbende.