Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Holbæk skal have opsat cirka 1200 master med nye køreledninger i mellem. Foto: Mikael Rieck

Kun et tog i timen om aftenen: Jernbane elektrificeres

1. september går det løs. Banedanmark går i gang med at elektrificere jernbanestrækningen mellem Roskilde og Holbæk.

Arbejdet varer frem til juli 2021, og Banedanmark forsikrer, at arbejdet er tilrettelagt, så togdriften bliver mindst muligt forstyrret.

der arbejdes i et spor ad gangen, og Togtrafikken i dagtimerne bliver ikke berørt af arbejdet.

Den cirka 35 kilometer lange strækning skal have nye master, der skal trækkes køreledninger imellem.

På hele strækningen skal Banedanmark ramme over 1200 mastefundamenter i jorden, opsætte over 1000 master og hænge køreledninger op over begge spor: