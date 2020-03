Tina Boel, formand for Region Sjællands social- og psykiatriudvalg, mener, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Roskilde bør genåbnes.

Kun Region Sjælland sender psykisk syge børn hjem

Tina Boel (SF), der er formand for Region Sjællands social- og psykiatriudvalg, hørte først, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Roskilde havde sendt flest mulige af de 40 indlagte børn og unge hjem, da hun læste det i avisen.

Politikerne blev ikke orienteret om tiltaget, der er sket for at mindske risikoen for smitte med coronavirus på afdelingen.