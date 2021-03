Kulturlivet appellerer til statsministeren

Åbent brev til statsminister Mette Frederiksen fra Danmarks kulturliv

Kære statsminister Mette Frederiksen



Genåbningen af Danmark er begyndt, og vaccinerne rulles ud. Det er gode nyheder. Foråret er på vej, og Danmarks kulturliv står klar med masser af oplevelser til befolkningen i vores land. Men vi har brug for lys for enden af tunnelen.

Under corona-nedlukningen har borgerne oplevet, hvor meget de savner museerne, koncerterne, bibliotekerne og teatrene. De store følelser og de nære, lokale fællesskaber. Et rigt og mangfoldigt kunst- og kulturliv.

For et år siden, den 11. marts 2020, bad du os om at lukke Danmark ned. Nu har vi brug for at vide, hvad dine planer for genåbning er.

Vi ved godt, at hele kulturlivet ikke står først i genåbningskøen. Men vi har alle mærket, hvor vigtig kulturen er for fællesskab, personlig trivsel og mental sundhed.

Derfor har vi brug for en plan, så vi kan forberede os på, at vores millioner af publikummer kan vende trygt tilbage til den kultur, de længes efter.

Den kultur, der lever, ånder og udfolder sig ude i virkeligheden blandt andre mennesker – på scenerne, i kulturhusene og på museerne – blandt mennesker og langt væk fra de skærme, de fleste af os har set os blinde på.

En plan, som sikrer, at kulturen stadig kan gøre sit for samfundet. For vores demokratiske dannelse og de værdier og den kulturarv, der binder os sammen – nationalt og lokalt.

Særligt for børnene og de unge er kulturen vigtig. Kulturen danner, uddanner, skaber fællesskab og oplevelser, der former for livet.

De hundredvis af lokale kulturinstitutioner og de tusindvis af mennesker, der befolker dem, bidrager til, at de næste generationer kan innovere, tænke kreativt og reflektere. De skaber gejst og selvværd, involvering og engagement.

Vi er de rum, der skaber plads til fælles refleksion og bygger bro mellem mennesker. Vi styrker sammenhængskraften.

Derfor har vi også brug for en plan, der sikrer, at kulturinstitutionernes økonomi kan blive bæredygtig igen. Et langsigtet økonomisk sikkerhedsnet, der skaber ro indtil de sidste corona-restriktioner forsvinder.

Vi har brug for at mindske afstanden til hinanden og stå sammen igen.

Så hjælp hele Danmark. Giv os optimisme og håb med en genåbningsplan, så kulturlivet kan stå klar med åbne arme, der kan favne og samle os alle.



Med venlig hilsen

Danmarks kulturliv, repræsentanter for mere end 500 kulturinstitutioner i Danmark



Fra kulturlivets organisationer: Dansk Teater, Dansk Live, Danske Koncert og Kulturhuse, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Organisationen Danske Museer, Danmarks Biblioteksforening.