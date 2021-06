Kronisk træt og smadrede sanser: Nu skal sjællandske forskere skal granske corona-men

Omkring 70 procent af alle, der er smittet med corona, oplever undervejs eller efterfølgende, at de enten ikke kan lugte eller smage noget, eller også ændrer lugt og smag sig. Andre kæmper med kronisk træthed, koncentrationsbesvær og huller i hukommelsen. Billedet her stammer fra et Falck-testcenter ved en tidligere lejlighed. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Sjælland - 16. juni 2021

Træthed, koncentrationsbesvær og huller i hukommelsen. Eller måske bare smadrede smags- og lugtesanser.

Det er blot nogle af de mange senfølger, som en del af de knap 290.000 danskere, der har været smittet med Corona, lider af efterfølgende.

Men der mangler viden og overblik over de mange senfølger, som er fulgt i kølvandet på den frygtede, men endnu nye pandemi. Det skal et nyt, stort fælles dansk-svensk forskningsprojekt i covid-19 senfølger lave om på.

- Vi er i den mærkelige situation, at vi står med en sygdom, der fylder så meget, men også en helt ny sygdom, vi slet ikke kendte for halvandet år siden. Der er gjort en masse opdagelser, men der mangler stadig en masse viden og forskning på området, så vi kan hjælpe de mange mennesker, der er blevet ramt af senfølger, siger Preben Homøe, professor i øre, næse- og halssygdomme på Sjællands Universitetshospital (SUH).

Syv ud af 10 får bøvl med smag og lugt Han bliver leder af forskningsprojektet, der involverer forskere, ph.d.'ere og andre sundhedsfolk på SUH i både Køge og Roskilde, men også neurologisk afdeling og arbejdsmedicinsk klinik i Holbæk, samt sygehusene i Lund og Göteborg.

Preben Homøe skal selv kigge på de mange tidligere smittede, der enten mister smags- og lugtesansen, eller som alternativ får den forvrænget. Cirka 70 procent af de smittede får bøvl med lugte- og smagssans, hvoraf et mindretal, cirka 20 procent af alle corona-smittede, får vedvarende problemer.

- For nogle er der tale om et tab. For andre er der tale om en forvrængning, hvor ting, der før duftede godt, lige pludselig lugter skrækkeligt. Vi har eksempler på patienter, hvor kaffe lige pludselig lugter af komødding. Det er altså en kedelig hverdag at få bagefter, man har været igennem selve sygdomsforløbet, siger Preben Homøe.

Om forskningsprojektet Forskningsprojektet senfølger af Covid-19 er et dansk-svensk samarbejde, der ledes af Sjællands Universitetshospital (SUH) og har deltagelse af Neurologisk afdeling og Arbejdsmedicinsk klinik på Holbæk Sygehus samt sygehusene i Lund og Göteborg.

Projektet involverer cirka 15 forskere, ph.d.’ere og andre specialister fra Danmark og Sverige. Det løber foreløbigt til udgangen af 2022, men er tænkt som et udviklingsprojekt, der skal udmønte sig i en permanent forskningsklinik med hovedbase på SUH i Køge.

Projektet finansieres med 27 millioner fra EU’s interregionale midler, der går til tværnationale projekter i Danmark, Sverige og Norge.

De øvrige 9 mio. kr. finansieres af projektets partnere:

SUH, Holbæk Sygehus, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Privatpraktiserende Øre-Næse-Hals specialister fra Region Sjælland samt Skånes Universitetssygehus i Lund og Göteborgs Universitet.

Genetisk betinget? En del af projektet bliver dog også at oprette en blodbank, for at se, om senfølger kan være genetisk eller på anden måde biologisk betingede, så nogle borgere per definition er mere udsat end andre. Dernæst skal projektet forsøge at samle flere specialer, eksempelvis praktiserende læger, psykologer, andre speciallæger og relevante sygehusafdelinger. Tanken er, at samarbejdet mellem specialerne skal kunne give bedre hjælp til folk, der er så hårdt ramt af senfølger, at det går ud over deres arbejds- og erhvervsevne.

- Vi har nogle eksempler på, at folk bliver kronisk trætte efter at have været syge med Covid-19 og derfor ikke orker noget. Andre får vejrtrækningsproblemer og kan derfor ikke længere holde sig i god form, som de var før. Det går jo folk på, og har også ført til depressioner hos nogle af de tidligere smittede. Så vi skal så at sige samarbejde på tværs af specialer for at se, hvilke senfølger, der er, og hvordan vi så kan hjælpe dem. Og måske på sigt få en bedre vurdering af arbejds- og erhvervsevne, siger Preben Homøe.