Kritik af erhvervsklynger vokser: - Vi må trække en streg i sandet

Sjælland - 09. oktober 2020

Regeringen og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) må hviske tavlen ren og gøre placeringen af 14 nye erhvervsklynger om.

Sådan lyder budskabet fra en alliance af fremtrædende politikere, rektorer og det regionale erhvervsliv i Region Sjælland.

Utilfredsheden skyldes, at Ane Halsboe-Jørgensen i sidste uge præsenterede 14 nye videns- og erhvervsklynger, der skal gøre vejen mellem forskere og små virksomheder kortere og skabe innovation og vækst i hele landet. Men Region Sjælland har som den eneste region ikke fået en eneste klynge.

Fakta om de nye erhvervsklynger Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udpegede fredag 2. oktober 14 nye videns- og erhvervsklynger, der får i alt 14 hovedsæder og 46 filialer/satellitter rundt om i landet.

Klyngerne er private foretagender med et almennyttigt grundlag, som hvert år tildeles 80 millioner kroner af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Formålet er at skabe broer og generelt gøre vejen kortere mellem virksomheder og videninstitutioner/forskere inden for de 14 områder, herunder styrke innovation og vækst i særligt små og mellemstore virksomheder.

Ingen af klyngerne er placeret i Region Sjælland.

Efterfølgende har Gate21, som har ansøgt og fået tildelt en klynge inden for byggeri og anlæg, meldt ud at de formentlig placerer to årsværk i en filial i Næstved, ligesom to ansatte på Gate21’s eksisterende kontor i Horslunde på Lolland også skal tage sig af sager, der vedrører klyngen. Kritik fra rektorer, erhvervsfolk og regionsrådsformand Da nyheden kom ud i sidste uge vakte det omgående kritik fra flere borgmestre og erhvervsfolk.

Men de får nu følgeskab af »Sjællands Udviklingsalliance«, hvis medlemmer består af 13 fremtrædende personligheder fra Region Sjælland, deriblandt rektorerne Hanne Leth Andersen fra RUC og Camilla Wang fra Professionshøjskolen Absalon, tidligere nationalbankdirektør Torben Nielsen og Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn:

- Man kan ikke stå og sige, man vil være hele Danmarks regering og så forbigå en hel region, når man skal føre politik. Vi er nået til et punkt, hvor vi må trække en streg i sandet og sige, at det her ikke er godt nok, siger Lars Petersson, der er formand for Sjællands Udviklingsalliance.

Alliancen har i dag indrykket annoncer i alle regionale dagblade på Sjælland, Lolland og Falster samt Politiken med det budskab, at klyngeplaceringen er en »ommer«.

Minister havde løftet pegefinger én gang - hvorfor ikke en gang til? En af de øvrige medunderskrivere, regionsrådsformand Heino Knudsen (S), er især fortørnet over klyngeplaceringen, fordi Ane Halsboe-Jørgensen i forsommeren råbte vagt i gevær, da de fleste af klyngerne så ud til at lande i Region Hovedstaden.

- Dengang sagde ministeren, at det måtte ansøgerne lave om, eller også ville hun gribe ind. Det burde hun også have gjort nu. Det kan jo ikke være rigtigt, at der er en hel region, der ikke er repræsenteret i klyngerne, siger han.

Han har sammen med borgmestrene Niels Hörup (V) fra Solrød og Carsten Rasmussen (S) fra Lejre, der er formænd for de 17 kommuners fælles forum KKR Sjælland, sendt et direkte brev til ministeren i håb om at få placeret ét klyngehovedsæde, klyngen for byggeri og anlæg, i Region Sjælland. Desuden ønsker de filialer inden for to af de øvrige klynger: Miljø- teknologi og velfærdsteknologi, placeret et sted i regionen.

Minister forstår frustration Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen vil gerne i dialog med kritikerne om sagen. Men hun er ikke klar til at gøre det hele om for at tilgodese Region Sjælland.

- Ansøgerne har brugt rigtig mange kræfter og tid på at konsolidere sig for at være klar til 1. januar. Hvis jeg trak stikket, kunne de slet ikke komme i gang. Når det er sagt, så forstår jeg godt bekymringen, og jeg tager gerne en dialog om det. Vi skal sikre en stærkere repræsentation i Region Sjælland, og vi er slet ikke færdige med at se på, hvordan vi fremmer erhvervsstrukturen i Region Sjælland, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Sjællands Udviklingsalliance er et relativt nyt netværk søsat af Lars Petersson, adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn og regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i december 2019. Målet er at skaffe kapital og søsætte konkrete projekter, der skan udvikle Region Sjælland. De øvrige 11 medlemmer er: Bruno L. Hansen, formand for DGI Midt- og Vestsjælland. Torben Nielsen, bestyrelsesformand for Museum Sydøstdanmark og Sparinvest, tidl. Nationalbankdirektør. Kim Rahbek, bestyrelsesformand for Business Lolland-Falster. John Brædder, bestyrelsesformand for Erhvervshus Sjælland. Mette Rix Krabbe, iværksætter og kommunikationsrådgiver. Peter Engberg, bestyrelsesformand for Den Sociale Kapitalfond Svend-Aage Dreist, advokat og indehaver af DreistStorgaard Advokater. Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon. Jens Müller, direktør for Destination Sjælland. Hanne Leth Andersen, rektor for Roskilde Universitet. Torben Dalby Larsen, tid. ansv. chefredaktør. [/list]

