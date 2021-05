DSR-formand i Region Sjælland, Helle Dirksen (midtfor) hilser på regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til venstre under en tidligere demonstration ved regionshuset i Sorø. Foto: Tomas Revsbech

Kredsformand om overenskomstløsning: Ikke optimalt, men det bedste, vi kunne opnå

Sjælland - 19. maj 2021 kl. 09:54 Af Tomas Revsbech

Der er ingen grund til at have armene over hovedet.

Alligevel er resultatet så acceptabelt, at Helle Dirksen, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Region Sjælland, vil anbefale sine medlemmer at stemme ja til det mæglingsforslag, forligsformand Lise-Lotte Nilas præsentererede for Dansk Sygeplejeråd og så arbejdsgiverne, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, i går.

Og dermed afblæser - eller i hvert fald udskyder - en strejke blandt omkring 8000 af landets sygeplejersker, der var varslet fra fredag.

- Personligt stemmer jeg ja. For jeg tænker, det er det bedst opnåelige resultat, vi kunne opnå. Jeg har ikke haft de store forventninger til, at vi kunne få noget stort ud af forligsinstitutionen. For vi har ikke haft noget, vi gerne ville sælge ud af til gengæld for at få et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969, siger Helle Dirksen.

Flere menige sygeplejersker har allerede været ude med et budskab om, at de frygter, at komiteen bliver en »syltekrukke«.

Helle Dirksen forstår bekymringen, men vælger at tro på, at det ikke ender så skidt endda.

- Jeg forventer så snadelig, at man får kigge på de ulige lønvilkår, hvor vores medlemmer halter bagefter. Og så håber jeg i særdeleshed, at den her kommissionen får kigget på tjenestemandsreformen fra 1969. Hele ønsket om et opgør med reformen har vundet meget bred genklang. Både i fagbevægelsen, men også inde bag murene på Christiansborg. Så jeg vælger at tro på, at der faktisk kommer noget ud af det her. siger Helle Dirksen.