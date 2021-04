Timm Jeppesen, administrerende direktør i kreditoplysningsbureauet Risika A/S forventer, at vi kommer til at se en del zombie-selskaber Foto: Risika A/S

Kraftig konkursbølge går uden om Region Sjælland

Sjælland - 08. april 2021

Nu ser vi for alvor konsekvenserne af Coronakrisen. Ifølge det danske kreditoplysningsbureau Risika A/S er 35 virksomheder i Danmark gået konkurs hver eneste dag i de første tre måneder af 2021 mod kun 14 daglige konkurser i samme periode sidste år.

Samlet set har første kvartal i år budt på 3.165 konkurser mod 1.274 konkurser i de tre første måneder af 2020, svarende til en stigning på 148 procent.

Konkurserne har ramt ret forskelligt i landet. Værst er det gået ud over virksomheder i Hovedstaden, hvor stigningen har været på 240 procent siden sidste år. Til sammenligning har Region Sjælland kun oplevet en stigning på 19 procent. Jylland og Fyn ligger mellem de to yderpunkter.

Baggrunden for, at Region Sjælland klarer sig så godt, er særligt byggeanlægsbranchen, som sammen med industrien på Sjælland ikke er blevet ramt så hårdt. Industrien har kun tabt få arbejdspladser, og i byggeriet er antallet af job steget.

- Coronakrisen er en helt anderledes krise end de kriser, vi har set før. For hvor Finanskrisen var ekstra hård ved Sjælland, netop fordi vi har mange virksomheder inden for byggeanlæg, så har coronakrisen ikke ramt byggeanlæg. Det gør, at vi står i en gunstig situation, har Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland tidligere udtalt til avisen.

Når Hovedstaden bliver ramt knusende hårdt i sammenligning med Region Sjælland skyldes det især ét faktum.

- Hovedstaden har en stor overvægt af restauranter, hoteller og virksomheder, som opererer inden for oplevelsesøkonomien. Det er en branche, som har været hårdt påvirket af Corona-restriktioner, og derfor har der været en langt større stigning i Region Hovedstaden end i andre dele af landet, siger Timm Jeppesen, administrerende direktør for det danske kreditoplysningsbureau Risika A/S.

Zombie-selskaber Han forventer ikke, at situationen bliver bedre i de hårdt ramte områder lige med det første.

- De seneste måneder har vi oplevet en stor stigning i antallet af konkurser, og det er desværre nok en udvikling, som vil fortsætte resten af året og ind i 2022, fordi hjælpepakkerne på et tidspunkt udløber, og fordi mange virksomheder mødes med et krav om tilbagebetaling af udskudt moms og skat, siger Timm Jeppesen

De dystre udsigter ser dog ikke umiddelbart ud til at ramme Region Sjælland. Erhvervslivet her i regionen er inde i en positiv udvikling, og den kan sagtens fortsætte i de kommende år. Her spiller anlægget af Femern-forbindelsen en rolle, særligt de lange effekter i forhold til eksport og internationalisering, som kan løfte og regionens erhvervsliv.

Lige som man så det i kølvandet på finanskrisen forventer Timm Jeppesen, at der opstår en række zombieagtige selskaber, som bliver holdt i live, selvom de ud fra en teknisk betragtning må betegnes som »døde«, fordi kreditorer på den måde undgår at realisere store økonomiske tab. Zombie-selskaberne vil på overfladen holde antallet af konkurser lavere end den realøkonomiske udvikling egentlig tilsiger.

- Så selvom vi forventer over dobbelt så mange konkurser i år, er den reelle udvikling nok endnu værre, for der vil være mange zombie-selskaber, som egentlig burde have været likvideret, men ikke bliver det, forventer Timm Jeppesen.