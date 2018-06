Kræfttal dykker: Er synderen Sundhedsplatformen?

Faldet kan skyldes indførelsen af den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen, vurderer produktionsdirektør Mahad Huniche, der står i spidsen for Region Sjællands center for produktion, forskning og innovation.

- Sundhedsdatastyrelsens tal er baseret på Landspatientregisteret (LPR), og vi ved, at der har været langt flere kræftforløb i Region Sjælland i perioden, end der er registreret i LPR, for vi har sideløbende en manuel registrering af kræftforløb efter regionsrådets ønske. Det er kompliceret at registrere i Sundhedsplatformen, og det har betydning, at det tidligere kun var lægesekretærer, som stod for opgaven, mens det nu både er læger og lægesekretærer, siger Mahad Huniche.