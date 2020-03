Send til din ven. X Artiklen: Kræftramt og ansat er smittet med coronavirus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftramt og ansat er smittet med coronavirus

Sjælland - 20. marts 2020 kl. 19:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis en kræftpatient bliver smittet med coronavirus, bliver kemoterapi udsat. Det sker også ved anden sygdom.

- Vi har foreløbig haft en patient, som har fået konstateret Covid-19 efter, at vedkommende har været til behandling. Vi vil givet få flere, og det kan vi godt håndtere. Stråleterapi (som typisk gives hver dag i en periode, red.) vil formentlig kunne fortsætte, hvis patienten kommer sent på dagen efter lukketid, og maskinen bliver grundigt rengjort, siger ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, Onkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, der både har afdelinger i Næstved og Roskilde.

Også en af de ansatte i kræftafdelingen (onkologisk) har - uafhængigt af den smittede patient - fået konstateret Covid-19. Desuden er flere andre ansatte hjemme, fordi de er syge.

Ansatte i sundhedssektoren har en skærpet pligt til at holde øje med, om de bliver syge med fx hoste, forkølelse, hovedpine, muskel- og ledsmerter eller feber. Sundhedsstyrelsen har nylig opdateret retningslinjerne, så ansatte i ældreplejen, sundhedsvæsenet og dem, der arbejder med socialt udsatte, kan blive testet for coronavirus hurtigt, hvis en læge henviser dem.

Ingen pårørende med Når du er ramt af kræft, er det tit rart og betryggende at have din mand, kone, søster eller mor med, når du skal til er kemoterapi og strålebehandling eller skal på sygehuset for tale med lægen om sygdommen.

Men efter den seneste udvikling i corona-epidemien tillader kræftambulatorierne og sengeafdelingerne på Næstved Sygehus og Sjællands Universitetshospital Roskilde i udgangspunktet ikke længere, at pårørende kommer med.

- Hvis der møder pårørende op, har vi efter, at reglerne blev skærpet for et par dage siden, bedt de pårørende vente udenfor i bilen. Men der er undtagelser: De første samtaler, hvor folk får at vide, at de har kræft, foregår stadig personligt og med ledsager, fordi folk kan komme i en choktilstand, så mange informationer går tabt. På samme vis må eksempelvis patienter, der bor på en institution også gerne få en pædagog med som ledsager, siger Mads Nordahl Svendsen.

Men undtagelsesvist kan pårørende undtagelsesvist besøge meget alvorligt syge, indlagte patienter.

- Vi kan ikke tillade os at sige nej til, at en pårørende kan besøge en patient, der er ved at dø. Det håndterer vi selvfølgelig.

90 procent i telefon Men de fleste af de svære samtaler med lægen foregår nu telefonisk. Så du har ikke øjenkontakt, når lægen fortæller dig, om den seneste scanning viser, at sygdommen har spredt sig.

- Vi har gennemgået patienterne og udpeget de konsultationer, som kan foregå telefonisk. Det er over 90 procent af lægesamtalerne. Det beskytter både patienter og lægerne, som ikke længere omgås så mange patienter i ambulatorierne. Men hvis vi under telefonsamtalen fornemmer, at der er brug for en opfølgende samtale i afdelingen, så gør vi det, fortæller Mads Nordahl Svendsen og tilføjer:

- Det er også en stor lettelse for mange patienter, at de undgår dilemmaet, om de skal møde op, for når du har nedsat immunforsvar, er der øget risiko, hvis du skulle blive udsat for coronavirus.

Patienter i efterbehandling - fx tidligere brystkræftramte, som får antihormoner til at holde østrogenniveauet nede - får under normale forhold tit udleveret piller, når de møder op til kontrolsamtalerne. Men sygehusmedicinen bliver nu i stedet sendt til patienterne.

Kontakt ved tvivl Kemobehandling i Roskilde og Næstved og strålebehandlingen i Næstved fungerer som vanligt, men både patienter og personale passer endnu mere på med hygiejnen under corona-epidemien.

- Man skal ikke være bekymret for at komme til sin behandling, men man kan efter aftale med lægen aftale at udskyde en behandling, det tager vi stilling til i hvert enkelt tilfælde. Vi får rigtigt mange henvendelser og har også udvidet bemandingen i vores callcenter, siger Mads Nordahl Svendsen.