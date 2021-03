Mange lod under nedlukningen for et år siden være med at gå til egen læge med uventede blødninger, mistænkelige sår og modermærke og hårde knuder. Men antallet af kræftforløb steg i løbet af året. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Kræftpatienter dukkede op igen

Sjælland - 03. marts 2021 kl. 09:54 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Nedlukningen for et år siden betød, at langt færre fik konstateret kræft. Men det rettede sig op i løbet af året i Region Sjælland.

Venstre, Konservative og Radikale i Region Sjælland har advaret om en mulig pukkel af kræftpatienter, som ikke er kommet i behandling eller først har fået sen behandling. Men noget tyder på, at det ikke er gået så galt.

En opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der trods et fald på 23 procent i henvisningerne til kræftbehandling i foråret 2020 på 23 procent, blev der i løbet af 2020 begyndt cirka det samme antal kræftpakkeforløb (3215 forløb) som i 2019 (3192 forløb). Også politikerne i regionens forretningsudvalg har fået en oversigt, der viser, at Covid-19 tilsyneladende ikke har påvirket antallet af kræftpatienter negativt i Region Sjælland.

- Det er jo godt, men jeg kan stadig være bekymret for, at der kan være patienter, som er kommet meget sent i behandling, siger Jacob Jensen (V).

Hos Kræftens Bekæmpelse har formand for regionsudvalget Jørgen Nørgaard ikke hørt om et stigende antal mennesker, der er kommet sent i behandling.

- Men det er vi opmærksomme på, for tid har jo stor betydning for helbredelsesmulighederne ved kræft, siger han.

Ledende overlæge på onkologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital Mads Nordahl Svendsen påpeger, at der kan gå lang tid, før følgerne af færre eller sene henvisninger til kræftbehandling vil kunne ses.

- Vi har ikke bemærket markant flere, der er kommet sent i behandling. Men det er muligt, at faldet i henvisninger i foråret vil kunne ses i faldende levetid for kræftpatienter om et par år, siger Mads Nordahl Svendsen.

Sygehusene har under hele Covid-pandemien været klar til at modtage, undersøge og behandle kræftpatienter, dykket i henvisninger opstår hos egen læge.

