Sundhedsplatformen blev indført i 2016 i Region Hovedstaden og i 2017 hos Region Sjælland. Den elektroniske patientjournal har været genstand fra meget kritik fra især læger for ringe brugervenlighed og risiko for fejl. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Send til din ven. X Artiklen: Kræftpatienter blev ramt af medicinfejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftpatienter blev ramt af medicinfejl

Sjælland - 15. marts 2021 kl. 16:26 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

En fejl ved indtastning i den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen betød, at 35 kræftramte i Region Sjælland og Region Hovedstaden kunne have fået for meget medicin. Men selv om der stod forkert dosis på pakken, har patienterne selv indtaget den rette dosis, er regionerne overbevist om efter kontakt med samtlige berørte borgere.

Der var tale om en menneskelig fejl, da patienterne risikerede at få en forkert dosis af lægemidlet Olaparib (Lynparza), fortæller konstitueret hospitaldirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Kristian Antonsen:

- Det er sket i forbindelse med, at medicinen skulle omkodes med en anden lægemiddelkode. Men heldigvis var der en årvågen ansat, som opdagede, at det ikke stemte overens, siger Kristian Antonsen.

Lægemidlet er sygehusmedicin, der udleveres til ambulant til kvinder med æggestokkræft. De 35 patienter er tilknyttet henholdsvis Sjællands Universitetshospital, Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Rigshospitalet.

13 ordinationer til 11 af patienter havde også en forkert dosis i Det Fælles Medicinkort, som anvendes af praktiserende læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til at se, hvor meget medicin en borger skal have.

Der har været potentiel risiko for overdosering, fordi den rette dosis fx var 200 mg morgen og aften, men fejlagtigt angivet til 2 tabletter (á 150 mg) morgen og aften. Det oplyser Region Hovedstaden og Region Sjælland i et fælles brev til Styrelsen for Patientsikkerhed. Også Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen er blevet orienteret om fejlen.

Fejlen opstod 28. januar, og den blev rettet 4. marts.

- Ingen patienter har indtaget forkert dosis, understreger Kristian Antonsen, som forklarer, at lægemidlet gives til vedligeholdesbehandling, og patienterne er vant til at tage tabletterne i en bestemt dosis.

De to regioner har kontaktet samtlige patienter. Desuden har CIMT, Region Hovedstadens center for sundhedsteknologi, der står for Sundhedsplatformen, rettet arbejdsgangene ved manuelle opdateringer

af lægemiddelkoder i Sundhedsplatformen.

- Så snart det blev opdaget, blev der sat et analysearbejde i gang. Vi gør, hvad vi kan for at hindre, at noget lignende vil gentage sig, siger Kristian Antonsen.

Sundhedsplatformen har flere gange tidligere været ramt af alvorlige fejl med medicindoseringen. Sidste år var 2310 patienter i august omfattet af forkerte oplysninger i Det Fælles Medicinkort.