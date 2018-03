Kræftpatient måtte selv bestille tid til sin kemobehandling

Anne Bülow Clausen, der er i behandling for tarmkræft, har to gange måtte rykke for en tid til kemobehandling, da hun ikke blev indkaldt som planlagt. Det skriver bt.dk.

Hvis Anne Bülow Clausen ikke modtager behandlingen regelmæssigt, så er der risiko for at kræften spreder sig, men efter indførelsen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland har indkaldelserne ikke fulgt planen, fortæller hun.

- Jeg er indstillet på at dø, men jeg har jo ikke lyst til at dø før tid. Som patient vil man jo gerne have, at ens forløb kører, som det skal. Derfor gør det mig nervøs, når jeg ikke modtager tid til min næste behandling. Det var chokerende for mig at kunne høre, at sygeplejersken selv var ude af den, da jeg spurgte efter en tid. Hun spurgte, om jeg ikke havde tid og mod på at skrive en klage, fordi det ikke var nok, når det kun var personalet, der klagede. Hun hentede en klagevejledning og gav den til mig og en anden patient, siger Anne Bülow Clausen til bt.dk.