Kræft-skandale: Svigt af kvinder skyldes kommunikations-fejl

Sjælland - 24. oktober 2019 kl. 09:15 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om mangelfulde brystkræft-undersøgelser på Ringsted Sygehus har de seneste dage fået tilføjet et nyt kapitel, da tre kvinder har stået frem i offentligheden og fortalt, hvordan sygehuset i sommer ikke ville tage dem ind i kræftpakke-forløb trods henvisning fra deres egen læge.

Som følge af sagen ændrede Region Sjælland i går praksis, så kvinder med henvisning til kræftpakke fremover bliver sendt direkte i forløb uden at en læge fra sygehuset først skal sidde og vurdere henvisningen.

Dårlig arbejdsgang Ifølge lægefaglig vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus, Henrik Stig Jørgensen, er det dog en misforståelse, at sygehuset har afvist at behandle nogen kvinder. Til gengæld er der i nogle få tilfælde opstået fejl, når det gælder kommunikationen og korrespondancen mellem sygehusets og kvindernes læger.

- Vi har aldrig afvist nogen. Men nogen gange har vi skrevet retur og bedt en læge om at være mere præcis i sin henvisning, så den lægefaglige person reelt har kunnet tage stilling til henvisningen. I de her sager har der så været tale om dårlig papirgang eller arbejdsgang, som har haft nogle meget alvorlige følger, fortæller han.

Mail sendt forkert sted hen I en af de tre sager har kvindens praktiserende læge sendt henvisningen til en søster-afdeling på Ringsted Sygehus i stedet for radiologisk afdeling, der tager sig af brystkræft-henvisningerne. Søster-afdelingen har derpå sendt henvisningen videre.

- Men her er der i et enkelt tilfælde sket det, at den lægefaglige person på radiologisk afdeling har sendt sit svar tilbage til den anden afdeling, hvor den så desværre ikke er sendt videre fra, fortæller Henrik Stig Jørgensen.

Ingen må falde igennem Vicedirektøren understreger, at korrespondancen mellem læge og sygehus i langt de fleste tilfælde er gået, som den skulle.

Brystkræft-afdelingen på Ringsted Sygehus har ifølge vicedirektøren cirka 1000 henvisninger til brystkræft-undersøgelser hver måned i gennemsnit.

- Men det ændrer ikke på, at de her forløb har været ganske alvorlige for dem, hvor det er gået galt, siger han.

Og netop for at undgå nye lignende sager besluttede regionen i går, at man fremover sender kvinder med henvisning til kræftpakke fra deres læge direkte i kræftpakke-forløb uden yderligere vurdering fra sygehusets side af.

- Vi vil være 100 procent sikre på, at vi tager hånd om alle patienter, der skal have den hjælp, de har brug for, så der ikke er nogen, der falder igennem, fastslår Henrik Stig Jørgensen.

Flere i kræftpakke-forløb Trods de nye retningslinjer vil der faktisk stadig sidde en lægefaglig person og kigge på brystkræft-henvisningerne. Men nu bliver opgaven først og fremmest at opdage symptomer på brystkræft, der betyder, at kvinden skal i kræftpakke-forløb, selv om kvindens egen læge ikke har bedt om det. Den nye procedure betyder formentlig dog formentlig også, at der fremover vil være kvinder, som kommer i kræftpakkeforløb, selv om de ikke har kræft.

Henrik Stig Jørgensen forventer i hvert fald, at de nye retningslinjer under alle omstændigheder betyder, at flere kvinder end tidligere vil blive sendt i kræftpakkeforløb.

- Det er svært at sætte tal på, hvor mange flere, der bliver tale om. Men umiddelbart er min vurdering, at der fremover vil være 5-10 kvinder ekstra, som hver uge vil blive sendt i kræftpakkeforløb, end der gør i dag, siger han.

Midlertidig løsning De nye retningslinjer gælder indtil videre resten af 2019. Region Sjællands regionsrådsformand Heino Knudsen har udtalt til blandt andet nærværende avis, at man forventer en national afklaring om retningslinjerne på området, inden årets udgang.

