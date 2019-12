Kortere ventetid på nyt høreapparat

- Jeg er glad for, at 600 flere borgere kan tilbydes høreapparatbehandling. Det er et skridt i den rigtige retning med at nedbringe de lange ventetider i regionen. Men vi er ikke i mål, og det er derfor, at vi i budgettet for 2020 har afsat 10 millioner kroner yderligere for at kunne hjælpe endnu flere af vores borgere, siger Annemarie Knigge, formand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland, i en pressemeddelelse.