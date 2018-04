Danmarks statistik vil fra næste år opgøre, uddannelsesniveauet hos udlændinge i Danmark, der indtil nu alle har talt som uuddannede. Det betyder, at kommuner som København eksempelvis indtil nu har fået integrationsstøtte til højtuddannede fra vestlige lande. Grafik: Stine Kjøng Seidenfaden.

Kort: Sådan påvirker udligningsforlis din kommune

Sjælland - 18. april 2018 kl. 13:25 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech

Selv om forhandlingerne om et nyt udligningssystem på Christiansborg brød sammen tirsdag, flyttes der alligevel millioner mellem landets kommuner næste år. Det skyldes en teknisk ændring i opgørelsen over udlændinges uddannelsesniveau, som betyder, at kommuner med mange højtuddannede udlændinge, skal have færre penge i kommunal udligning fra andre kommuner, end tidligere. Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Socialdemokraternes kommunalordfører Magnus Heunicke ærgrer sig dog over, at politikerne ikke kunne forhandle sig frem til et resultat. Men regeringen ifølge Heunicke ikke flytte flere penge fra rige til fattige kommuner.

- Ikke mindst mange kommuner i Region Sjælland har været nødt til at spare kernevelfærden helt i bund. Men især LA stod på at få ekstra skattelettelser, det var vigtigt for regeringen, at de velstående kommuner ikke kom til at mærke en ændret udligning, siger han til aviserne.

Dansk Folkeparti forsøgte uden held at trække regeringspartierne hen imod en aftale, hvor der fx var ekstra støtte til kommuner ud fra andelen af leje- og almene boliger. Men Finansordfører René Christensen (DF), der også er valgt i Sjællands Storkreds, pointerer, at der trods alt ser rimeligt godt ud for Region Sjælland.

- Det er én ting, der bliver rettet. Når uddannelsesstatistikken bliver revideret, står Region Sjællands kommuner under et til at vinde 402 millioner kroner. Det er et skridt i den rigtige retning, og vores region er den, der modtager mest. Så må vi fortsætte herfra, siger han.