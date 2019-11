Korshær tænder lys for hjemløse

- Desværre oplever vi, at behovet for hjælp kun bliver større. De mennesker, vi møder i vores sociale arbejde, får det værre og har behov for helt basal hjælp - mad, tøj, et sted at sove. Vores medarbejdere forsøger at følge med, men der er behov for, at vi som samfund får øjnene op for den menneskelige katastrofe, det er at være hjemløs, udtaler chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen.