De Konservatives Christian Wedell-Neergaard vil indføre en ny patientrettighed i Region Sjælland. Foto: Thomas Olsen

Konservative vil give ny ret til behandling i eget hjem

Sjælland - 25. august 2021 kl. 11:40 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Region Sjælland har i forhold til landets øvrige regioner en høj andel genindlæggelser på regionens sygehuse, og for at afhjælpe det vil Det Konservative Folkeparti i regionsrådet indføre en ny og udvidet patientret, der indebærer en ret til hurtig udredning eller behandling i eget hjem i stedet for på sygehuset.

Det foreslog partiets Christian Wedell-Neergaard på det seneste regionsrådsmøde.

- Region Sjælland er den region, der har størst problemer med genindlæggelser, og vi ligger markant over de andre regioner. Hvis patienterne havde en ret til inden for kort tid efter udskrivning at få etableret en digital kontakt, så de kunne drøfte deres sygdomsbillede med sundhedspersonale, så ville de måske føle, at det giver tryghed nok, til at de kan blive hjemme og afslutte behandlingen, hvis patienten foretrækker det, siger Christian Wedell-Neergaard.

Det er endnu ikke specifikt afgrænset, hvem patientretten skal inkludere. Men det kunne eksempelvis være kronikere og ældre medborgere. Det er også særligt blandt denne gruppe, at der er mange genindlæggelser, viser tallene.

Tidlig udskrivning Det konservative regionsrådsmedlem uddyber, at patienten med forslaget skal have mulighed for at lade sig udskrive tidligt med de konkrete redskaber til at kunne fortsætte forløbet hjemme og en ret til efterbehandling i eget hjem eller i det mindste i lokalområdet. Hvis det offentlige ikke kan honorere rette, skal patienten kunne vælge private tilbud.

Der har allerede været eksperimenteret med hjemmebehandling i regionen inden for eksempel sygdommen KOL, ifølge Christian Christian Wedell-Neergaard, og nu vil han altså gøre det til en ret for patienterne.

- Der kommer flere og flere patienter, der bliver dårligere og dårligere. Med det her forslag vil man kunne accelerere behandling i eget hjem eller tæt på eget hjem, bl.a. inden for kemoterapi og intravenøs behandling.

- Det bliver dyrt, men løfter omkostninger væk fra sygehusafdelingerne. Jeg kender ikke det konkrete omfang, omkostninger eller personaleforbrug, men det er noget, jeg vil arbejde for på lang sigt, siger Christian Wedell-Neergaard

Tal fra Region Sjælland viser, at der i 2018 var 13,5 procent af patienterne, der blev akut indlagt igen inden for 30 dage. På landsplan er tallet 12,3 procent.