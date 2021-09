Administrerende direktør Lars Petersson fra Sparekassen Sjælland-Fyn fortalte om, hvor mange muligheder, der er for vækst på Sjælland. Foto Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Konference: Vi skal ikke ligge bagved jyderne

Sjælland - 07. september 2021 kl. 19:05 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Der er masser af muligheder, når det gælder vækst og beskæftigelse, både i region Sjælland såvel som i hele Sjællandske Mediers udgivelsesområde, der også omfatter Københavns omegnskommuner og Nordsjælland. Sådan lyder det, når administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson skal sætte tal og vurderinger på den Sjællandske økonomi anno 2021. - Det ville havde være dystert og bekymrende, hvis jeg skulle tale om det her emne for et år siden med coronakrisen og den økonomiske udvikling vi var ude i. Det ”toppede” ved nedlukningen niende december, hvor det svært at se lyset i mørket, sagde Lars Petterson.

Men siden da er det primært gået en vej – fremad. For eksempel viser tal fra rapporten ’Fremtidens vækstmuligheder på Sjælland, der er udarbejdet af Erhvervshus Sjælland for Sjællandske Medier i anledning af mediehusets 150-års jubilæum, at regionen er kommet godt gennem coronakrisen, og at jobvæksten i lønmodtagerjobs fra 1. kvartal 2020 til første kvartal 2021 er steget med 0,5 procent mod et fald på mere end fire procent i København by inkl. Frederiksberg og Amager såvel som andre steder i landet.

Muligheder og snubletråde - Nu ser det bedre ud end sidste år. De sidste restriktioner fjernes og lyset er ved at blive tændt i takt med vaccineudbredelsen. Kun nye mutationer af Covid-19 kan give et tilbageslag. Vi har set , at vi overraskende hurtigt har genvundet styrken, efter den største nedgang efter krigstiden. Det gælder både for USA, Euroområdet og Danmark, hvor finansministeren for nyligt har meldt om stærk vækst i dansk økonomi, for eksempel er der vækst i beskæftigelsen på Sjælland, siger Lars Petersson.

Han understreger, at der stadig er mangel på den rigtige arbejdskraft i nogle brancher samt udfordringer med svingende råvare- og fødevarepriser. - Den største snubletråd er udvalget af kvalificeret arbejdskraft. De unge bliver fanget i systemet og i jobcentrere, støder panden mod muren og mister modet. Det gælder også det private erhvervsliv, for de vil hellere have medarbejdere med mere erfaring end de nyuddannede. Vi er nødt til at gå foran og ændre mindset ved at ansatte unge, men stærkt intelligente mennesker, lyder det fra bankdirektøren.

Han tilføjer, at Sparekassen Sjælland-Fyn har ansat 20 studerende i år ud af en medarbejderskare på ca. 550. Der er meget positive erfaringer med de unge, som typisk har universitetsuddannelser.

Sweetspot Institut for Fremtidsforskning har lavet en analyse, der viser en positiv befolkningsudvikling i regionen de næste 10 år. Særligt børnefamilier i alderen 30-39 år, men også seniorer., vil der kommer flere af. Det giver yderligere et godt grundlag for den økonomiske udvikling.

- Håndværkerne får travlt de kommende års. Sjælland er godt på vej og vi har store muligheder for at forny vores image fra den rådne ban til et sweetspot. Vi ser ind i en fornuftig økonomi på sigt, der er udfordringer, men vi står med mulighed for at gøre Sjælland et sweetspot via et stærkt samarbejde mellem alle interessenter i regionen og ikke kun inden for kommunegrænser, siger Lars Petersson.

Hvad der også er positivt, er, at - coronakrisen – og nok de stor prisstigninger i København – har gjort boligmarkedet i Sjællandske Mediers udgivelsesområde mere populært. Kvadratmeterprisen er således steget med 2000 kr. siden marts 2020, målt på udbudspris.

Der er altså samlet al mulig grund til at holde hovedet højt, påpeger bankdirektøren, det skal være slut med at føle sig mindre god, som der måske blandt nogle sjællændere uden for hovedstaden har været en tendens til. - Vi har haft en beskeden selvopfattelse i regionen. Men vi er ved at vågne op, vi skal ikke længere være bagved jyderne, vi ser flere infrastruktur i området og lovende erhvervs- og turisttiltag, siger Lars Petersson. Han slog samtidig et slag for Sjællands Udviklingsalliance, som han er initiativtager til. Det er en alliance, der har som formål at skabe sammenhængskraft på tværs af Sjælland og foranstalte konkret udvikling via netværk. Desuden skal alliancen fungere som Sjællands fælles stemme i forhold til Christiansborg.

