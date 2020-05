Send til din ven. X Artiklen: Kommunerne er nødvendige for regeringens klimamål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunerne er nødvendige for regeringens klimamål

Hvis Danmark skal være en grøn succes, kommer regeringen ikke udenom kommunerne.

Sjælland - 12. maj 2020 kl. 19:20 Af Casper Ravnsted-Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens mål om, at Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 70 procent i 2030 bliver svært at nå, hvis ikke regeringen inddrager kommunerne i den handlingsplan, der skal føre derhen. Sådan lyder meldingen fra kommunerne selv og en grøn klimaorganisation.

- Det er ikke realistisk, at regeringens klimahandlingsplan vil nå målet uden at inddrage kommunernes klimaindsats og indkøb, siger direktør i det kommunale og regionale klimapartnerskab Gate 21, Poul Erik Lauridsen, der undrer sig over, at kommunerne ikke blev involveret mere i regeringens 12 klimapartnerskaber.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) kalder kontorchef for Teknik og Miljø, Sara Røpke, kommunerne for »nødvendige for at nå klimamålet«.

- Hvis man eksempelvis skal have borgerne til at sortere deres affald og få mere genanvendelse, så er det jo kommunerne, der har myndighedsansvaret for affaldsområdet og kontakten med borgerne siger hun.

Oprydning og nye regler Lolland Kommune er en af Danmarks førende i produktion af vedvarende energi. Borgmester Holger Schou Rasmussen (S) opfordrer klimaminister Dan Jørgensen (S) til at lytte til de kommunale aktører med ekspertisen.

- Jeg er sikker på, at Danmark kan nå 2030-målet, hvis kommunerne inddrages mere i arbejdet. Det bliver sværere uden den inddragelse, siger han.

Klimarådet tillægger det i deres seneste rapport stor værdi, »at det offentlige går forrest i den grønne omstilling«.

Både Gate 21 og KL vil have ryddet op i regler og afgifter, der forhindrer kommunerne i træffe grønne valg. De peger desuden på, at grønne retningslinjer for offentlige indkøb, samarbejde og videndeling mellem kommunerne vil hjælpe dem til at udfylde deres rolle i klimaomstillingen bedre.

Forhandlingerne om handlingsplanen skulle have foregået hen over foråret, men coronakrisen har bremset processen.

