Boligiministeren vil give kommunerne bedre redskaber til at undgå, at socialt udsatte bosætter sig i faldefærdige og sundhedsskadelige boliger.

Kommuner skal kunne bremse udlejning af ruiner

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) kommer i denne folketingssamling til at fremsætte lovforslag, der skal gøre det nemmere for kommunerne at undgå udlejning af meget faldefærdige og sundhedsskadelige ejendomme: