Se billedserie Tre kommuner valgte at lave en fælles profileringsindsats, da der var lederkonference torsdag på Borreby Gods ved Skælskør. Fra venstre er det Næstved-borgmester Carsten Rasmussen, Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen og erhvervsdirektør Hans Søie fra Kalundborg. Foto: Else Damsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Kommuner profilerer sig skulder ved skulder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommuner profilerer sig skulder ved skulder

Sjælland - 08. juni 2018 kl. 08:29 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Scenen var uimodståelig. Herregården Borreby fra 1500-tallet med tykke mure, voldgrav og brostensbelagte gårdspladser dannede rammen. Her indtog robotten Sophia, nationalbankdirektør Lars Rohde og EU-næstformand Frans Timmermanns blandt andre podiet for at stille skarpt på Europas fremtid.

Midt i dette - og blandt 500 erhvervsledere fra alle egne af kongeriget - var kommunerne Slagelse, Næstved og Kalundborg samlet for at profilere Vestsjælland og dele af Sydsjælland.

Unik mulighed

- Det er en helt unik mulighed at have 500 erhvervsledere samlet her hos os. Og så er det endnu bedre, at vi er sammen med Kalundborg og Næstved. Det er en mulighed, der næppe kommer igen, siger en stolt John Dyrby Paulsen (S), der er borgmester i Slagelse. Og hvor han sædvanligvis promoverer Slagelse frem for nogen anden kommune, så har fløjten fået en anden lyd midt på gårdspladsen på Borreby Gods.

- Selvfølgelig vil jeg gerne trække virksomheder til Slagelse, men det er også godt, når Næstved gør, for så er der også jobmuligheder for vores borgere her fra Slagelse. Ditto hvis det er i Kalundborg, tilføjer John Dyrby Paulsen.

Næstved borgmester Carsten Rasmussen (S) ser også eventen som et kæmpe aktiv:

- Jeg tror ikke, virksomhederne tænker så meget på kommunegrænser, og samtidig oplever jeg, at de lokale virksomheder fra Næstved, som er repræsenteret her i dag, er stolte af, at borgmesteren tager med for at repræsentere kommunen.

Han tænker også i arbejdskraft og logistik.

- Jeg ser samtidig eventen som en mulighed for at profilere den arbejdskraft, Næstved repræsenterer, og vi er tæt på den kommende Femern Bælt-forbindelse, som også kan være relevant for virksomheder udefra, siger Carsten Rasmussen.

Industri er ikke nok

Kalundborg Kommunes erhvervsdirektør Hans Søie ser også muligheder i det aktuelle trekløver

- I Kalundborg har vi den største samlede industri på Sjælland, og området bidrager vækstmæssigt. Men vi er stadig interesseret i at tiltrække virksomheder og medarbejdere, og derfor er vi med i dag. Han tilføjer:

- Én ting er industrien, men så har vi jo også brug for virksomheder, der kan understøtte industrivirksomhederne.

Erhvervsdirektøren mener også, at forskellige virksomheder kan have forskellige behov, og derfor ser han det fælles fremstød som win-win.

Mens de kommunale repræsentanter var enige som aldrig før, var virksomhedslederne enige om, at robotten Sophia og hendes kompetencer var fascinerende, da hun i sin tale lagde op til samarbejde frem for konkurrence.

Trods støvet på den tørre gårdsplads, rykkede fremtiden ind på Borreby, da den vestsjællandske VL-gruppe arrangerede VL Døgnet.