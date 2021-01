Energitårnet i Roskilde, der blev taget i brug i 2013, står til lukning på anbefaling af Kommunernes Landsforening.

Kommuner kæmper mod "vanvittig" lukning af Energitårn

Sjælland - 25. januar 2021 kl. 11:55 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

KL-analyse, der skulle udpege landets mindst effektive og miljørigtige affalds-anlæg, lægger op til at lukke Argos nye og topmoderne affaldskatedral i Roskilde. De sjællandske ejerkommuner sabler analysen ned.

En forestående lukning af 10 af landets affaldsanlæg, der skulle fremme den grønne omstilling og give en grønnere affaldssektor, risikerer at ende med at få stik modsatte effekt.

For på den »dødsliste« over anlæg som Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde for nylig, står den topmoderne affaldskatedral i Roskilde, der er et af landets nyeste, mest effektive og mest klima- og miljø-venlige anlæg.

Sådan lyder det fra Niels Hörup, borgmester i Solrød og bestyrelsesformand for affaldsselskabet Argo, hvis ni sjællandske ejerkommuner ejer affaldskatedralen i Roskilde.

- Det er helt vanvittigt. Folketinget beder os om at udpege de ældste og mindst effektive affaldsanlæg til lukning. Men Argos anlæg er et »state of the art« rent økonomisk, miljømæssigt og klimamæssigt, siger Niels Hörup.

Han kalder analyse-arbejdet, som KL har bestilt hos et konsulentbureau, for fejlbehæftet og mangelfuldt, og det er lige til skraldespanden.

100.000 husstande får varme - Der er en hel masse forhold, der ikke er med i den analyse. Blandt andet det, at hvis man lukker Argos anlæg, så skal man erstatte den fjernvarme, som anlægget giver til 100.000 husstande i hovedstadsområdet med importeret biomasse som træflis. Man har ikke overvejet, at Argos moderne anlæg vil være i stand til at fange C02. Noget, som flere af de gamle anlæg, der står til at overleve, ikke kan, siger han.

Argos affaldskatedral er ikke det eneste topmoderne anlæg, der står på KL's dødsliste.

Også Usserød-affaldsværket i Hørsholm, der blev indviet i 2017, er på listen. De to affaldsværker har tilsammen en gæld på flere milliarder.

Men regeringen har afsat 200 millioner alt i alt til at kompensere de ramte kommuner for deres tab.

EA-Energianalyse, der har stået bag analysen som KL har brugt til at udarbejde listen over værker, der skal lukkes, askriver i deres rapport, at Argos anlæg nok er topmoderne og effektivt.

Men skal de politiske mål om mindre affald, sder skal brændes af, nås, må Argo-anlægget vige for to mindre og ældre anlæg i Næstved og Nykøbing F.

»Hvis Næstved og Nykøbing lukkes i stedet for ARGO, skal affaldet fra en stor del af Sjælland transporteres til hovedstadsområdet«, skriver EA-Energianalyse, der også peger på, at borgerne på Sydsjælland og Lolland-Falster lige nu ikke har andre alternativer end affaldsforbrænding til at få varme i deres huse.

S-ordfører undrer sig over høj pris Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov er »stærkt overrasket over KL's udspil«.

- Der var fra forligskredsen sat et beløb på 200 millioner kroner til omkostningerne ved at omlægge affaldsforbrændingen, og KL er vendt tilbage med en plan, der vil koste 1,5 milliarder kroner. Det sidste ord er helt sikkert ikke sagt i denne sag, siger Mette Gjerskov.

På nuværende tidspunkt afventer politikerne i forligskredsen - regeringen, SF, Enhedslisten, Venstre, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance - at Energistyrelsen vurderer KL's plan.

Øget konkurrence eller lukning - Hvis Energistyrelsen vurderer, at KL's plan lever op til de forudsætninger, vi har sat, så går vi videre med den. Hvis det ikke er tilfældet, så går sagen tilbage til forligskredsen, og så går vi videre med planen om at konkurrenceudsætte området, siger Mette Gjerskov.

