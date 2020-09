Se billedserie Beboerne i landsbyen Fensmark har gennem flere år modtaget overskudsvarme fra det nærliggende Ardagh Glass (tidligere Holmegaards glasværk). Fra den kommende vinter dækker overskudsvarmen 90 procent af lokalsamfunderts varmebehov. Den slags projekter kunne der komme langt flere af, hvis regeringen inddrog kommuner og regioner i kampen for at nå Danmarks klimamål. Foto: Thomas Olsen

Kommuner i opråb til minister: I når ikke klimamål uden os

Sjælland - 30. september 2020 kl. 08:58 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

I Køge skal 80 procent af alle indkøb være bæredygtige i 2025.

I Fensmark sender de overskudsvarmen fra Holmegårds Glasværk ud til de nærliggende boligejere. Og så har 29 kommuner i Region Hovedstaden givet håndslag på at skabe et sammenhængende net af elbilladestandere ligesom alle kommunale biler i 2030 skal være fossilfri.

Det er bare tre eksempler på, at kommunerne i hovedstadsområdet og på Sjælland gerne vil iføre sig den grønne førertrøje. Også gerne i fællesskab.

Men skal deres indsats virkelig gøre en forskel, skal alle kommuner gøre det samme og trække i samme retning. Og derfor må regeringen på banen og få inddraget kommuner og regioner og sikret en koordineret indsats, så Danmarks når sine klimamålsætninger i 2030.

Sådan lyder det fra Gate 21, der er et partnerskab af 41 kommuner, forsyningsselskaber og to regioner i Hovedstaden og på Sjælland efter et energipolitisk topmøde tirsdag.

- Kommunerne gør rigtig meget, også for at lære af hinanden og koordinere deres indsatser. Men skal det virkelig batte noget, så skal alle kommuner jo gøre de her ting. Men der mangler dialog med regeringen om det her og en national strategi for, hvordan kommuner og regioner kan bidrage til at nå klimamålene i 2030, siger Poul Erik Lauridsen, administrerende direktør i Gate 21.

Et samarbejde med regeringen kan ifølge Gate 21 også rydde vejen for benspænd, der forhindrer kommunerne og i regionerne i at forløse deres klimapotentiale.

Eksempelvis har Roskilde Kommune, Fors og Stryhns leverpostej sat et projekt med overskudsvarme fra leverpostejfabrikken på standby, fordi skattereglerne på overskudsvarme stod i vejen.

Et andet eksempel er, at nogle kommuner frygter, at rende ind i en blindgyde og røde tal, hvis de vil omstille en gruppe boliger fra gas til mere klimavenlig fjernvarme.

- Der skal udarbejdes projektforslag, politiske behandlinger og høringer, som let kan tage fem-otte måneder. Mens det står på, så ser vi firmaer, der sælger individuelle varmepumper med statstilskud i samme område.

- Hvis bare en fjerdedel eller en femtedel af boligejerne springer på sådan en løsning, bliver det hurtigt økonomisk uinteressant at etablere en fjernvarme, selv om det måske kunne være meget mere klimavenlig og samfundsøkonomisk relevant i det konkrete område, forklarer Poul Erik Lauridsen.

Det bakkes op af Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune og formand for Gate 21.

- Det er et godt eksempel på, at en tættere dialog mellem kommuner, forsyningsselskaber og regeringen kan være med til at sikre de langsigtede løsninger der samfundsøkonomisk og klimamæssigt giver størst mening, frem for at man uforvarende ender med at bidrage til et mere fragmenteret energisystem, siger han.

Gate 21's ønske om et tættere samarbejde med regeringen om at nå Danmarks klimamål får umiddelbart en positiv modtagelse hos klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Både kommuner og regioner er helt centrale spillere, når det kommer til at Danmark skal indfri målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent. Derfor er jeg også rigtig glad for, at de så aktiv melder sig på banen, skriver ministeren i et skriftligt svar til avisen.

Han fremhæver, at regeringen netop har tilbudt kommuner og regioner et tættere samarbejde i DK2020. Et projekt udviklet af Realdania, hvor kommuner og regioner kan få rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimaplaner.

- Og jeg er meget åben for at se på yderligere samarbejde. Det mener jeg, er i alles interesse«, tilføjer Dan Jørgensen.