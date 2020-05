Udligningsreformen retter op på en fejl, hvor 71 kommuner har fået for få penge og andre for mange, fordi højtuddannede udlændinge med job i Danmark har vægtet lige så højt, som nyankomne flygtninge uden uddannelse. Modelfoto: Colourbox Foto: Peter Andersen 0045 40106628

Kommuner får kompensation for udlændingefejl

Sjælland - 05. maj 2020 kl. 17:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de sidste år har en række kommuner været oprørte over en fejl i udligningssystemet, der betød, at 71 kommuner mistede millioner af kroner. Det retter udligningsreformen op på.

Fejlen er især kommet København og velstillede nordsjællandske kommuner til gode. Det handler om, at udlændinges uddannelsesniveau blev registeret forkert: Populært sagt, så vægtede forskeren fra USA ligeså meget som den nyankomne flygtning fra Eritrea uden uddannelse.

Men nu sætter udligningsreformen et stort plaster på såret, i alt 1,1 milliard kroner fordeles i de næste to år til de berørte 71 kommuner.

Fakta Slagelse får 49,26 mio. kr.

Næstved får 38,856 mio.kr.

Kalundborg får 36,492 mio. kr.

Vordingborg får 26,856 mio. kr.

Sorø får 11,904 mio. kr.

Faxe får 10,968 mio. kr.

Holbæk får 35,676 mio. kr.

Odsherred får 22,116 mio. kr. Inden udligningsreformen faldt på plads, var 19 kommuner ellers så vrede, at de med Lolland og Jammerbugt Kommune som prøvekommuner var klar til at tage en retssag med staten.

De 19 kommuner anslog, at de alene har tabt 737 millioner kroner i årene 2017 og 2018 som følge af fejlen i systemet. De øvrige kommuner i sagsanlægget var Hjørring, Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Svendborg, Rebild, Assens, Mariagerfjord, Randers, Lejre, Stevns, Frederikssund, Brønderslev, Bornholm, Kerteminde, Sønderborg og Vordingborg kommuner.

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) er overbevist om, at truslen om retssag har presset løsningen igennem-

Truslen om retssag virkede - Det var besynderligt og dybt uretfærdigt, at fejlen blev rettet, men vi ikke blev kompenseret for de to år. Så jeg kan kun være yderst tilfreds med, at vi nu får 29 millioner kroner i to år, som vi har krav på. Men det var aldrig lykkedes, hvis ikke vi havde været villige til at tage en retssag, vi var nødt til at sætte hårdt mod hårdt, siger John Schmidt Andersen.

Fakta Helsingør får 34,584 mio. kr.

Egedal 4,452 mio. kr.

Frederikssund 29,232 mio. kr.

Halsnæs 10,764 mio. kr.

Gribskov 9,732 mio. kr.

Øvrige nordsjællandske kommuner får ikke kompensation. I Helsingør er borgmester Benedikte Kiær (K) mere loren, selvom kommunen får 34 millioner kroner i kompensation for udlændinge-fejlen i de næste år.

- Det er jo penge, som vi er gået glip af, så det er jo udmærket. Men det ændrer ikke ved, at vi i hvert eneste år fremover får et pres på likviditeten, fordi vi skal aflevere 23 millioner kroner. Det er svært for os at forstå, hvorfor vi bliver så hårdt ramt, siger Benedikte Kiær, der påpeger, at Helsingør er en kommune med en blandet befolkning og stærkt pres på udgifterne til det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Ældre og socialområdet presser - Nu er der så kommet et nyt kriterie om middellevetid (for at imødegå, at yngre ældre kan være plejekrævende i fx Lolland og på golfbanen i Gentofte, red.), men selv om vores ældre borgere lever godt op i alderen, så har de i høj grad brug for hjælp. I de sidste fire år har vi brugt 140 millioner kroner ekstra på det specialiserede socialområde og ældreområdet, og det er altså ikke penge, der går til tant og fjas, siger Benedikte Kiær.

Kommunal- og skatteordfører Katherine Olldag, der er valgt i Sjællands Storkreds for De Radikale, har i forhandlingerne lagt vægt på, at fejlen skulle rettes.

Fakta Køge får 38,736 mio.kr.

Roskilde får 15,588 mio. kr.

Stevns får 9,972 mio. kr.

Lejre får 9,132 mio. kr.

Solrød får 2,472 mio. kr.

Ringsted får 84.000 kr.

Bl.a. Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup får intet. - Jeg er rigtig glad for, at det er kommet igennem. Det er noget, vi selv har spillet ind med. Det er godt, at det nu bliver landet ordentligt og fremadrettet følger de udgifter man reelt har, siger Kathrine Olldag.

