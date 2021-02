Vaccinationen af det kommunale frontpersonale fortsætter uændret i Region Sjælland. Man forventer ikke, at sygemeldinger efter bivirkninger vil påvirke vagtplanerne på plejehjem og andre kommunale instutioner. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Trods bivirkninger: Kommunalt personale er snart vaccineret 1. gang

Ansatte på plejehjem, botilbud og væresteder i de 17 kommuner i Region Sjælland er ved at blive vaccineret med Covid-19-vaccinen fra AstraZeneca, og indsatsen fortsætter uden forsinkelse. Det kunne der ellers være to grunde til. For det første får cirka 20 procent af de vaccinerede influenza-agtige bivirkninger, og det har fået Region Nordjylland til at bremse op,